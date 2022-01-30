脫罪者睹政局變感痛苦 對港「少咗好多留戀」

脫罪感愕然 已作最壞打算

代表首被告葉浩軒的大律師郭憬憲求情時提及其背景，葉曾任職咖啡師、法庭助理等。他父母離異，母親其後再婚。葉與母親、後父及同母異父的兄弟姊妹同住，他們亦有到庭支持葉。辯方稱，呈交的求情信顯示僱主對葉有正面評價，他犯案是屬其品格以外的偶發事件。

官司纏身3年 常感焦慮

罪脫的次被告冼瀚天受訪時說，對裁決結果感愕然。他說，近期眾多案件的被告都被定罪，自己已作最壞打算，聞判後終放下心頭大石。他自言20歲時被捕，已因本案飽受纏擾3年，常感焦慮。他原本從事航空業，因本案審訊而離職，未來亦未知能否重操舊業。

罪脫的第三被告劉昌鵬現就讀城大四年級。多名親友昨得悉結果後，紛紛與他相擁。被問到現時感受，劉沉默半晌後，直言「好複雜」，一方面因為罪脫，且有多名親友支持，但另一方面看到相熟的首被告罪成，情緒有點波動，希望對方盡早獲得自由。對於會否擔心律政司上訴，他稱「暫時唔會諗住啦」。

（反修例風暴）