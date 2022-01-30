脫罪者睹政局變感痛苦 對港「少咗好多留戀」

【明報專訊】本案3名被告中，首被告3項控罪全部罪成，他聞判後表現平靜。其母坐在旁聽席，隨即哭泣，哭聲在庭內迴蕩，其父則說「預咗啦」。另外兩名罪脫的被告當庭獲釋，其中冼瀚天稱對獲判無罪感愕然，又說目睹香港近年政治情况的轉變，感到痛苦，又因本案困擾近3年，香港帶給他太多痛苦，對此地「少咗好多留戀」。
脫罪感愕然 已作最壞打算
代表首被告葉浩軒的大律師郭憬憲求情時提及其背景，葉曾任職咖啡師、法庭助理等。他父母離異，母親其後再婚。葉與母親、後父及同母異父的兄弟姊妹同住，他們亦有到庭支持葉。辯方稱，呈交的求情信顯示僱主對葉有正面評價，他犯案是屬其品格以外的偶發事件。
官司纏身3年 常感焦慮
罪脫的次被告冼瀚天受訪時說，對裁決結果感愕然。他說，近期眾多案件的被告都被定罪，自己已作最壞打算，聞判後終放下心頭大石。他自言20歲時被捕，已因本案飽受纏擾3年，常感焦慮。他原本從事航空業，因本案審訊而離職，未來亦未知能否重操舊業。
罪脫的第三被告劉昌鵬現就讀城大四年級。多名親友昨得悉結果後，紛紛與他相擁。被問到現時感受，劉沉默半晌後，直言「好複雜」，一方面因為罪脫，且有多名親友支持，但另一方面看到相熟的首被告罪成，情緒有點波動，希望對方盡早獲得自由。對於會否擔心律政司上訴，他稱「暫時唔會諗住啦」。