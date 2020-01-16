國慶屯門衝突 一暴動罪成兩集結罪脫 有脫罪者懷裝備「光復」單張 官：不能推斷集結意圖

3名被告依次為葉浩軒（23歲）、冼瀚天（23歲）及劉昌鵬（22歲）。任職髮型師助理的葉浩軒被控於2019年10月1日，在屯門大會堂外的屯門文娛廣場參與暴動、襲擊警員14159及管有兩支噴漆；另兩人同被控參與非法集結。

或非自願 不納首被告招認證供

辯方為首被告求情稱，本案暴動規模小，並非預先計劃，且只歷時5分鐘，沒有破壞公共設施，僅有噴漆塗鴉及花盆被推倒，亦沒涉及縱火，冀法庭為被告索取勞教中心報告。區域法院暫委法官高偉雄以案情嚴重為由，稱不會判被告入勞教中心。

本案曾就首被告的口頭及書面招認能否呈堂作「特別事項」處理。法官裁定首被告證供有矛盾之處，但他有傷勢卻是事實。另兩名作供警員對有否詢問首被告是否需要求醫，答案明顯不相符，其中一名警員察覺到首被告的傷勢，卻沒詢問他是否需要求醫，故法庭無法排除首被告因欲盡快求診，在不自願下招認，遂裁定首被告的口頭及書面招認不能呈堂。

持棍狀物衝警 裁襲警罪成

就首被告的定罪，法官裁定片段中手持棍狀物體、衝向警員的黑衣人是首被告。雖然辯方力陳當時有名女子被警方無理拘捕，被告是防止罪案發生，惟沒有客觀證供顯示警方無理拘捕，且被告衝向警方前，有多人向警方投擲物品等，加上其裝束，背囊內有頭盔及防毒面罩，均不是一般市民會攜帶的東西，故裁定他暴動罪成。法官續稱，首被告舉起棍狀物體快速衝向警員，唯一及無可抗拒的推論是襲警。另當日多處被塗鴉，故認為首被告管有噴漆必然有意圖使用，裁定他餘下兩罪罪成。

沒發警告 未必知集結非法

至於次被告，法官稱沒證據顯示他曾使用頭盔及防毒面罩，或使用繃帶替示威者包紮。片段顯示，當時一名穿紅衣的途人跌倒，次被告似想上前協助。法官又稱，警員沒有向聚集在文娛廣場的人發任何警告，故在該處的人未必知道當時發生非法集結，遂裁定他罪脫。

就第三被告，有警員稱被告曾衝向他，惟法官稱，警員接觸第三被告前，他已被制服，故不接納警員的證供。法官續稱，沒證供顯示第三被告被捕前的去向，加上他僅穿黑衣，雖然其背囊藏有生理鹽水及護肘護膝，並有印上「黑警」圖案及寫有「光復香港，Hong Kong is not China 」字句的單張，但不能推斷他有參與非法集結的意圖，遂裁定他罪脫。

連同本案，當年國慶日的暴動或非法集結案中，最少5宗已審結，當中涉及黃大仙有兩案，分別為11人及5人暴動罪成候判；荃灣一案3男1女暴動等罪成，囚4年3個月至4年8個月；另荃灣一案一人非法集結認罪，判囚一年。

【案件編號：DCCC 902、904/20】

明報記者

（反修例風暴）