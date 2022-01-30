浸大：中止與編委關係 啟紀律程序

稱接投訴詢法律意見 或有內容違法

浸大學生會第54屆編委會內閣「楚鳴」前晚先後發聲明，稱去年校方曾就該會第二期記者招募電郵要求刪減內容，以及干預編委會就國安課程的報道，又要求該會將《浸報》54.1下架等。其後內閣再發聲明，稱浸大學生會署理會長陳詩穎企圖通過委任臨時編輯委員會。陳詩穎向本報否認指控，稱按會章現任內閣未能即時離任，學生會僅討論過後續安排的可行性，當中包括成立臨委會，強調未成事。

浸大聲明稱，一向尊重編委會編採自主及獨立運作。校方收到有關《浸報》54.1內容的投訴，並徵詢法律意見後，認為可能涉及違法行為，因而與編委會商討，並促請回收所有《浸報》54.1，同時校方強烈譴責編委會曾用「武漢肺炎」字眼，稱屬誣衊。

聲明續稱，考慮到編委會在事件的責任與態度，決定即日起中止與編委會的所有關係，取消編委會使用校內所有設施的權利，對有關學生的錯誤行為將啟動紀律程序。