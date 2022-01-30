蕭澤頤：報章倘犯法加「免責」無用 不能自我催眠

恐襲風險維持中度 加強蒐情報

蕭澤頤昨於港台《星期六問責》提到，《港區國安法》訂立後，整體社會轉趨平靜，但絕不能掉以輕心，因很多反中亂港分子死心不息、蠢蠢欲動，經常在網上發表言論煽動仇恨、鼓吹別人犯嚴重罪行，或令人自我激化，故要居安思危。他說本港恐襲風險維持中度，即無具體情報顯示有恐襲威脅，但仍有可能發生，而海外不同地方仍有恐襲事件，不排除在港發生，故要加強情報蒐集。

對於有新聞機構接連停運，令人憂新聞自由受損，蕭澤頤稱，新聞自由受《基本法》保障，外界指控警方殺雞儆猴令媒體相繼停運，但媒體停運是其選擇，警方只針對相關罪行，並非個別行業或機構，又說自由建基於法律責任及義務，若不守法，不能夠亦無資格談自由。

號召反政策違法否 「看意圖」

蕭澤頤指不少報章媒體現仍批評政府官員，甚至譴責、諷刺亦無問題，最重要是不可透過言論鼓吹、激化甚至煽動令人作不法行為。早前「眾新聞」稱因無法掌握「紅線」而停運，蕭說「紅線」就是法律條文，新聞從業員有責任守法，要真誠報道準確資訊，才可獲言論及新聞自由權利保障，若觸涉港區國安法，警方會果斷執法。

拒透露對記協行動細節

假若媒體批評政策並號召人向政府表達反對意見，蕭澤頤稱要視乎證據，最重要不是看其行為及性質，而是有否意圖鼓吹或煽動其他人做違法行為。對於報章評論版印有免責聲明，表明旨在指出制度的錯誤，予以改善、絕無意圖煽動仇恨，蕭認為「有關聲明無太大意思，唔能夠話無做就無做，唔能夠自我催眠或陶醉話唔係呢回事」，假若犯法，有免責聲明亦無作用。

職工會登記局早前要求記者協會交資料，被問警方下一步會否針對記協和香港外國記者會，蕭稱個別部門行動應向部門查詢，重申最重要是有無意圖做出違國安的罪行。至於保安局長鄧炳強早前促記協公開會員名單及帳目，蕭稱不便透露個別團體行動細節，只強調任何團體違反國安法，警方會果斷執法。

稱赴洪宴非應酬 工作需貼地

因出席本月3日港區人大洪為民生日宴而須檢疫，蕭澤頤稱「經一事長一智」，他和團隊在疫情改善前會盡量避免出席不必要的社交場合。行政會議成員、前保安局長葉劉淑儀曾稱紀律部隊首長握有實權，應檢點及減少應酬，蕭則認為出席生日會與「應酬」不同，重申出席目的是加強與市民溝通，又說警務工作要「貼地」，聆聽市民對警方工作的意見，才有效達到市民要求，增加他們對警方的信心。

不同意反修例失兩代人

予機會「救番佢哋」

蕭澤頤另在商台《政經星期六》表示，「黑暴」期間社交媒體假新聞、假消息氾濫，現警方對於假新聞、假消息，要求在兩小時內盡快澄清。

蕭又稱，不同意反修例事件令社會失去了兩代年輕人，相信社會若給青年一次機會，「有機會救番佢哋」，但若不幫助他們，仇恨可能會繼續，屆時可能不止影響兩代人。