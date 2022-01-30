「太古橋」六四標語圍封 港大稱維修 書者轟為政權清洗歷史 「洗不走記憶」

無交代日後清洗標語否

港大發言人昨回覆稱，港大在不同地點及設施適時定期維修保養，上址正進行此類工程。回覆無交代日後會否清洗有關標語。

太古橋位於港大太古堂對出，昨早近10時多名工人到現場拉起封鎖線，並以約2米高的鐵架及圍板，圍封太古橋上寫有六四標語的行人路段，並將其封頂，該六四標語中首3字「冷血屠」被寫於馬路範圍，昨被工人鋪上多塊黃黑色板遮蓋。工人至下午3時將圍板的門鎖上，門關上前圍板內的標語仍未被擦掉。

張銳輝：移國殤後早料 圍封鬼祟

張銳輝昨在facebook稱，當上月底「國殤之柱被肢解」，已預視太古橋六四輓聯「不可能在獠牙下倖存」，港大學生每年為標語填補墨迹，32年來校方從沒阻撓，「是公開記錄六四屠殺歷史的唯一實物」，質疑校方如今想剷走字迹並以圍板封頂，是「彰顯了如此清洗歷史的行為，鬼祟無恥見不得光」；又質疑以張翔為首的港大領導層「淪為極權走狗」，「流傳國際並將遺臭歷史」。

他引述當日一起填寫輓聯的同學稱，「直幡烙印太古橋，三十三載風雨搖，哀我港大棄明德，冷血屠城誓不饒」，又說「洗得去實物，洗不走記憶」。

學生校委：未收通知 抹走難追究

港大校務委員會本科生代表黃靖軒稱，事前未收到通知，事後向「校內人士」查詢時獲回覆稱昨日太古橋「只是進行定期維修保養工程，用作美化校園」，而據他了解現時沒規定校內工程需先經校務委員會開會才可進行。他慨嘆自己「太幼稚太天真」，本以為港大移除國殤之柱後會轉趨低調，沒預計過大學會對太古橋有所行動，又形容今次事件「已無得跟進」，因標語不像國殤之柱是一件藝術品，「只係一啲字，如果最後真係抹走咗就無得再追究」。

他又批評校方做法「多此一舉」，有違港大作為言論自由標竿的角色，而教育其中一個精神正是「銘記歷史，正視真相」，對此深感遺憾，促請校方不要自我審查。

太古堂宿生指明顯政治清肅

太古堂宿生Jack（化名）昨得知事件後趕到現場為標語「影低最後一面」，他對行動感愕然，認為校方急於在數月內刷除校園內與六四有關的事物，「好明顯想在校園內做政治清肅」。他又說，以往亦曾參與重髹太古橋，據他了解是次行動前校方亦未有諮詢太古堂宿生會，形容校方一向「好少諮詢（宿生會）意見」。

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