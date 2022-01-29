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2022年1月29日星期六
港聞二
「蛻變計劃」一年助44釋囚找工找校 促教局懲署合作 團體倡助反修例青年出獄即入學
青年寄百信終失落 團隊：僱主看案底忽視誠意能力
急救員暴動罪成 官批如「軍隊救援兵」 國慶日示威 與同案10被告押後判刑
沙田警署外集結 4男囚5至6月
六旬婦控七一揮袋襲警 警：不確定被告是否有意
特權法查童樂居否 葛珮帆提案議員有保留
鄭若驊向官校教員闡法制 「國家安全首要政治安全」
被指粗口罵警腳架阻街 網媒記者控兩罪准保釋
貨櫃車失控4車串燒 「夾心」七人車兩傷
購泰特幣心急回報 買家涉禁錮代理 警拘3人
校方要求刪刊物內容 浸大學生會編委總辭
霍家爭產案和解未果 長房點頭 二三房耍手
女警涉12次襲印傭 掌嘴出血踢私處 不足一個月接連受虐 事主筆記簿寫經過
涉酒駕撞人 撐警KOL「玻璃朱」被捕
疫下空氣10年最佳 二氧化氮臭氧濃度反彈
中環餐廳連續兩日遭砸門車撞 警拘一人
強積金撤對冲損個別僱員權益 政府允付差額
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【Emily】沙田車公廟初二求籤再閉門
【Emily】前刑檢專員 梁卓然過檔開始執業
【Emily】竹篙灣市民有新年禮物？ 張竹君：答唔到你
【Emily】「新裝」會議室 梁君彥：溫暖莊重
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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「蛻變計劃」一年助44釋囚找工找校 促教局懲署合作 團體倡助反修例青年出獄即入學
青年寄百信終失落 團隊：僱主看案底忽視誠意能力
急救員暴動罪成 官批如「軍隊救援兵」 國慶日示威 與同案10被告押後判刑
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