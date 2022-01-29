強積金撤對冲損個別僱員權益 政府允付差額

第二季交「專項儲蓄」條例草案

勞工處向立法會提交文件顯示，為協助僱主適應政策轉變，政府會設立一個為期25年、以2021年價格計算共332億元的資助計劃，另推行專項儲蓄戶口計劃，強制僱主儲蓄，為取消對冲後需要承擔的遣散費或長期服務金未雨綢繆，透過強積金管理局現正構建的「積金易」平台落實專項儲蓄戶口計劃。當局計劃今年第二季向立法會提交專項儲蓄戶口計劃的條例草案。

文件提到，個別僱員在取消對冲後獲得的權益或較現行安排差，例如轉制後工資有顯著增長的僱員，由於有劃線的安排，用作計算轉制前遣散費或長期服務金的工資水平會較低；亦有僱員在轉制前的僱傭期較長，或轉制後僱傭期較短，都會令僱員因為取消對冲而獲得的權益相對較少，政府承諾會以行政措施支付差額。

生果金綜援按通脹加2.6%

另外，社署向立法會提交文件，綜援、俗稱「生果金」的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼等，將根據綜援物價指數上調2.6%，其中生果金由每月1475元增至1515元。新金額向來2月1日起生效，惟上屆立法會去年10月底完結，政府無法按照一貫時間表，需待新一屆財務委員會通過建議後，社署再由2月1日起計算，發放追溯款項。綜援租金津貼最高金額維持現行水平。