疫下空氣10年最佳 二氧化氮臭氧濃度反彈

3路邊站二氧化氮超標七成

環保署昨日回顧本港去年的空氣質素，去年一般監測站的二氧化氮及臭氧的濃度，分別較2020年增加9%及5.8%，當中一般監測站的臭氧濃度更是過去10年第二高。二氧化氮方面，全港一般監測站去年平均濃度為每立方米36微克，符合本港空氣質素指標40微克，但深水埗、葵涌、荃灣、屯門二氧化氮濃度超標，另外3個路邊監測站更超標70%至77.5%不等。

環保署助理署長（空氣質素政策）梁啟明稱，路邊監測站二氧化氮濃度超標，主要來源是本地排放，例如路面汽車，該署未來2至3年會試驗各種電動重型車輛，包括雙層巴士。他說2020年上半年本港疫情影響大於去年全年，而去年相較於2019年，空氣質素仍然有改善，「改善的趨勢係無變到」。

轉電動車「必然」增臭氧濃度

梁啟明說，去年全港的臭氧濃度以塔門最高，反映臭氧是區域問題，預料長期仍有上升趨勢，主要是區域的光化學煙霧問題未解決，若未來本港車輛全部轉為電動車，就會缺少了一氧化氮消耗臭氧，反而令臭氧濃度上升，「呢個係必然會發生，大家唔使大驚小怪」。

另外，環保署日前表示，將於屯門曾嘴中部煤灰湖就第二個焚化爐展開環境影響評估及技術研究，被問到屯門的二氧化氮濃度超標，再興建焚化爐會否加劇該區空氣污染，梁啟明稱焚化爐最快2030年後落成，預料屆時空氣質素已大有改善，足以騰出空間去吸收額外的排放物。