涉酒駕撞人 撐警KOL「玻璃朱」被捕

涉違例左轉 撞傷過馬路男子

昨日零時許，一輛平治私家車沿灣仔道東行違反交通標誌左轉天樂里，駛至軒尼詩道交界時，撞倒一名正在橫過馬路的54歲菲律賓裔男子。警員接報到場調查，男傷者腰及腳受傷，由救護車送往律敦治醫院治理。47歲姓朱女司機酒精呼氣測試超標，涉嫌酒後駕駛被捕，涉事私家車被拖到鰂魚涌汽車扣留中心。被捕女司機已獲保釋候查，2月下旬向警方報到。

據了解，涉案女司機為撐警KOL朱庭萱。本報昨在朱的facebook專頁發信息查詢，至截稿前未獲回應。

洋名Bonnie的朱庭萱為廚藝學校創辦人及飲食作家，曾擔任飲食節目評判及出版食譜，著有飲食博客「玻璃朱城」。她在博客自我介紹中稱自己是金融公司副總裁、姓名學老師、歌手及司儀。

朱庭萱2019年反修例事件時，曾經與其他藝人到警察總部送物資，其後又多次出席撐警活動，曾與保安局長鄧炳強、警務處長蕭澤頤等合照。朱庭萱去年出席港台節目《視點31》時說自己與不少「藍營」藝人在公開撐警後沒有工作，因找他們工作的廣告商會被打壓。