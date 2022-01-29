女警涉12次襲印傭 掌嘴出血踢私處 不足一個月接連受虐 事主筆記簿寫經過

報稱公務員的被告蘇寶儀（43歲）否認10項普通襲擊、兩項襲擊致造成身體傷害及一項盜竊罪受審。據悉被告任職警察，目前被停職。事主Choiriyah供稱，2020年2月起受僱於被告及其丈夫，兩人育有兩名女兒。同年5月某天，事主遭被告打頭，後來有同鄉建議她報警，但她沒有求助，僅開始在筆記簿記下受襲經過。

事主：手機響被搶走沒收

事主供稱，翌年6月19日，她準備清潔廁所時手機響起，被告質問是誰打來，並搶奪其手機，拉扯其間被告襲擊其臉部及私處，她亦應被告要求交出另一部手機。她又說，被告於去年6月23日至7月2日因不滿其工作表現，連續10天以手掌打其後腦位置。7月4日早上9時半，事主應被告要求到超巿買橙，45分鐘後回家時遭被告投訴花費太多時間，並尾隨她至廚房，責罵她約10分鐘及以雙手擊打其後腦位置，她感暈眩，轉身時再遭被告掌嘴至右嘴角流血。事主當天趁被告帶女兒出門，到灣仔警署報警。

事主在辯方盤問下認同首次受襲後懼怕被告；2020年8月，她曾與被告一家慶祝生日，被告翌日贈她一條圍巾。她稱與被告一家到海洋公園遊玩時，自己感覺「一般（so-so）」，亦否認被告曾買衣服給她，強調被告僅幫她在淘寶訂購衣服，自己有付款。

辯方稱事主曾跌菜刀落街 被要求工作時不要用手機

辯方表示，事主曾在工作時將菜刀從窗口掉到街上，有人報案，被告遂要求事主工作時不要用手機，否則會暫時沒收手機。事主承認曾有10次被收手機。辯方續稱，通話紀錄顯示事主案發時正撥出電話，並非有人來電，事主不同意；辯方指被告當時僅暫時沒收手機，沒有搶走，事主則重申被告奪去其手機。審訊下周一續。

【案件編號：KTCC 1693/21】