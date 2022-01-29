霍家爭產案和解未果 長房點頭 二三房耍手

霍震宇：有少少遺憾

霍家爭產案早於2012年達成大和解，長房3人三子霍震宇、長女霍麗萍及次女霍麗娜因南沙發展項目的回購權重啟訴訟。事隔多年在本月11日開審，與訟方花5天開案陳辭，準備傳證人階段時，霍麗娜一方首度申請押後以尋求其他解決方案，案件一直暫緩，各方每次開庭均稱磋商有進展。

昨甫開庭，原告霍麗娜一方稱長房及霍英東基金有限公司已達成和解協議，惟二房及三房未能同意所有條款。被告霍震寰一方亦表示無法達至全面和解是令人遺憾的決定。

陸官聞言稱，既然案中關鍵人物已達協議，卻告知法庭因二房及三房的決定而令全案需繼續審訊，「我真的不明白」。二房及三房的代表大律師王則左表示，部分條款內容不單與本案相關，又牽涉很多未能披露的機密資料，二房三房成員未能完全同意協議條款。

陸官多次表達失望，又稱法庭需考慮由哪一方支付這數天的訟費，惟明言不希望任何一方負上龐大的費用。

【案件編號：HCA 92、274、275/16】