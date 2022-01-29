校方要求刪刊物內容 浸大學生會編委總辭

校方指涉違國安法要求下架

編委會採訪主任陳子煜指出，編委會上任以來一直受不同程度政治干預，惟本月發生的事令該會有感無法如常執行編輯工作，經仔細衡量後，決定全體成員由昨日起請辭。

浸大學生會編輯委員會昨晚發聲明，稱去年校方曾就該會第二期記者招募電郵要求刪減內容，以及干預編委會就國安課程的報道。本月初編委會報道校內升旗禮情况後，被校方要求澄清，之後校方要求停止使用「武漢肺炎」字眼。

稱政治干預無法如常工作

聲明指出，上周五（21日）校方在沒有書面通知下，要求編委會即日下架《浸報》54.1，並刪除《浸報》54.2 徵稿貼文，亦表明會阻止《浸報》54.2 的出版；聲明續稱，校方於同日撤銷編委會對浸大編委官方電郵的使用權。

編委會稱，浸大編委會一直積極行使傳媒第四權，為校內及社會不公之事發聲，編委會對撰寫過的報道，「本會內省不疚，問心無愧」。編委會又稱任期原本只剩一個多月，總辭絕非內閣所願，可惜服務空間愈見狹獈，由於不忍苟延殘喘，經仔細衡量後，決定即日起總辭。