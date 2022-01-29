校方要求刪刊物內容 浸大學生會編委總辭

【明報專訊】香港浸會大學被指早前要求該校學生會營運的校內刊物刪減部分內容，引發浸大編委不滿，浸會大學學生會第54屆編輯委員會內閣「楚鳴」昨晚發表聲明，宣布全體成員即日請辭。聲明質疑浸大率先敲響打壓學生媒體的警鐘，並對出版過的刊物及報道表示「問心無愧」。編委會採訪主任陳子煜昨晚在社交媒體引述校方稱，《浸報》54.1內容懷疑觸犯《港區國安法》，要求將相關內容下架，否則校方不排除採取行動。本報向浸大查詢，至昨晚截稿未獲回覆。
校方指涉違國安法要求下架
編委會採訪主任陳子煜指出，編委會上任以來一直受不同程度政治干預，惟本月發生的事令該會有感無法如常執行編輯工作，經仔細衡量後，決定全體成員由昨日起請辭。
浸大學生會編輯委員會昨晚發聲明，稱去年校方曾就該會第二期記者招募電郵要求刪減內容，以及干預編委會就國安課程的報道。本月初編委會報道校內升旗禮情况後，被校方要求澄清，之後校方要求停止使用「武漢肺炎」字眼。
稱政治干預無法如常工作
聲明指出，上周五（21日）校方在沒有書面通知下，要求編委會即日下架《浸報》54.1，並刪除《浸報》54.2 徵稿貼文，亦表明會阻止《浸報》54.2 的出版；聲明續稱，校方於同日撤銷編委會對浸大編委官方電郵的使用權。
編委會稱，浸大編委會一直積極行使傳媒第四權，為校內及社會不公之事發聲，編委會對撰寫過的報道，「本會內省不疚，問心無愧」。編委會又稱任期原本只剩一個多月，總辭絕非內閣所願，可惜服務空間愈見狹獈，由於不忍苟延殘喘，經仔細衡量後，決定即日起總辭。
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