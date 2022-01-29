購泰特幣心急回報 買家涉禁錮代理 警拘3人

案今提堂 另3人在逃

其中一名被捕男子黑布蒙頭、腰纏鐵鏈，昨午5時被警方押至其中一個禁錮地點深水埗通州街308號一單位重組案情，逗留10分鐘後離開。警方稱，3名被捕男子各被暫控一項非法禁錮罪及行劫罪，案件今日在東區裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

事主遭禁錮兩日轉移3地

逼簽60萬欠單 被劫兩萬

據了解，53歲郭姓男子在旺角經營IT公司，有替人投資泰特幣。他早前收取一名57歲梁姓男子60萬代為投資泰特幣，稱半年後有可觀回報。梁男等候數月後未見回報，欲取回本金被拒，認為自己被騙，遂策劃禁錮事主，並以20萬元僱用黑幫打手。

在荔枝角經營健康食品公司的梁早前聯絡事主，聲稱有朋友欲投資泰特幣，並相約事主周一晚到梁位於青山道702號合興工業大廈的辦公室商討。事主不虞有詐赴會，見辦公室內數名大漢侍候。眾人對他拳打腳踢，並搶去身上貴重財物，包括手提電腦、手機及平板電腦等，並強迫他交出3張銀行提款卡及提供密碼，男子損失約兩萬元，並簽下60萬元欠單。

至周二早上，事主被押上車運到大角嘴福澤街24至30號一幢等候收購的樓宇內一空置單位繼續禁錮，同日下午再轉到深水埗通州街308號一荒廢劏房單位，事主遭硬物襲擊。禁錮期間，事主被逼令致電家人及朋友籌款60萬以償還「欠款」，家人朋友先後報警求助，警方先後收到3人報案。

被捕兩人黑幫背景 一人安排打手

西九龍總區重案組展開調查，周三先後拘捕57歲梁男及40歲莊姓男子，其中莊男有黑幫14K背景，負責聯絡打手，梁男則稱無份施襲，警方相信二人為幕後主腦。同日晚上，警方追查到藏參地點，掩至通州街單位救出郭。當時單位內無人看守，相信涉案人知道有人被捕後逃逸。事主頭、手、腳等全身多處受傷，左眼更被打爆，無法逃走，他清醒送廣華醫院治理。警方前日再拘捕一名38歲黃姓男子，他有黑幫水房背景，相信有份施襲。警方正追查3名在逃男子。據悉被捕的兩名黑幫成員案底累累。

去年11月，一名39歲男子應約到九龍灣售賣400萬元虛擬貨幣泰特幣，其間被人綁架及施襲，其家人被勒索3000萬元。警方先後拘捕13人，部分人有黑幫新義安背景。該名男子被綁架期間，被迫交出虛擬貨幣戶口密碼，戶口內約2000萬元被轉走。