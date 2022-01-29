特權法查童樂居否 葛珮帆提案議員有保留

葛珮帆表示，童樂居事件發生至今逾一個月，勞福局與社署仍未詳細交代與跟進事件，她稱，過往較少運用權力及特權法，但今次立法會需立即介入調查，包括保護兒童會的角色及責任；童樂居的營運和管理方式；聘請準則、培訓和監督機制；政府對上述機構的撥款審批程序、監管機制等。她預料內會可於下月11日會議討論，如獲委員同意，議案將由內會主席於3月16日在立法會大會提出。

政府昨向立法會福利事務委員會提交的文件表示，童樂居事件後社署採取多項措施，包括向保護兒童會發書面警告及糾正指示、每日不同時段（包括晚上）突擊巡查童樂居等，又稱已要求所有幼兒住宿照顧單位安裝閉路電視系統，社署巡查隊會抽查。

狄志遠認為，若議員對政府在周一特別會議的答覆不滿意，可追加會議，足以發揮作用。他認為，引用權力及特權法調查，需經過多層程序，有關機構亦要花時間與律師商討有關會議的事，影響解決問題的效率，他說現以3至6個月內為目標，穩定有關服務更重要。

狄志遠憂低效 鄧家彪田北辰：周一會後再定

工聯會議員、福利事務委員會副主席鄧家彪表示，未決定是否需引用權力及特權法調查，視乎周一會議再考慮，包括政府會否調查事件等。他認為，若政府當局及相關機構全面配合，向立法會提供所需資料，未必有需要引用法例；他又說，若警方、社署和相關機構都調查事件，立法會需考慮是否同時調查。

實政圓桌田北辰亦認為，需先視乎周一特別會議情况等因素，包括他關注政府定期突擊巡查院舍的工作細節，例如巡查密度、做法等，政府周一能否解答，再決定是否支持引用權力及特權法調查。

另外，選委會界別議員陳曼琪認為童樂居應停止運作，而由兒童事務委員會轄下的保護兒童事務工作小組督導的兒童福利服務檢討工作，應縮短需時至本年內完成，又指保護兒童會前總幹事蔡蘇淑賢不再適合擔任兒童事務委員會委員。