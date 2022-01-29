沙田警署外集結 4男囚5至6月

官：圍警署阻警助有需要者

辯方分別為4名被告求情時透露，無業的區嘉偉（27歲）沒使用強光照射警員，僅是揚手着他人行動；經理葉盛富（24歲）2020年曾獲頒好市民獎，他和家人關係不理想，並非幸運的一群，惟已決心改變及經營小生意。

辯方求情：被告悔「八卦」駐足

至於文員蔡承志（24歲），年少時喪父，其性格獨立和負責任，他後悔當時駐足「八卦」；機場助理何皓賢（27歲）初中時父親離家，和母親相依為命。除了葉盛富，3人均沒有案底。

崔官判刑時指出，案發前一晚數十人聚集警署外，辱罵警員和擲物，雖無證據證明被告有暴力行為，惟現場人數眾多，有人堵路及向警方照射雷射光，危害其人身安全。他們繼續聚集令情况惡化，增加發生暴力的可能，認為須判處阻嚇刑罰。

崔官考慮到何皓賢的背景報告有大篇幅表達悔意，對不成熟行為已深切反省，明白其行為破壞社會穩定，故酌情減刑。而區嘉偉申請保釋等候上訴，獲崔官批准。

【案件編號：STCC 1188/20】

（反修例風暴）