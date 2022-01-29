急救員暴動罪成 官批如「軍隊救援兵」 國慶日示威 與同案10被告押後判刑

1人罪脫 官：衣著裝束不脗合

案中12名被告依次為譚鈞朗（21歲）、鄧有釗（16歲）、方銘（18歲）、楊泳儀（19歲）、卓巧珠（18歲）、郭晞桐（17歲）、鄧茜芸（22歲）、戴珮玲（19歲）、王明佑（21歲）、伍祖儀（22歲）、劉智峰（24歲）及黃碧蓉（23歲），均否認一項暴動罪；方銘及王明佑各否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即一把鐵槌及一支雷射筆。

法官昨裁定前11名被告暴動罪成，黃碧蓉則暴動罪不成立，另方、王兩人的藏武罪也不成立。

李官在裁決表示，當日下午逾千名示威者集結在龍翔道近黃大仙廣場天橋下行車線，與警員對峙及投擲汽油彈，路上有火頭，警方發射橡膠子彈和催淚彈。雖然無證據證明眾被告曾有堵路等行為，但他們不尋常地在「暴徒」的據點出現及被制服。李官認為案發時現場是「小戰場」，無辜途人不會逗留。

李官續稱，第1至第10被告身穿黑色裝束，與示威者共同進退，攜有防毒面罩、護目鏡等裝備，但當時未有疫情毋須戴口罩。李官考慮到被告被制服的時間地點，推論他們參與或鼓勵暴動，與示威者連成一線，恃人多勢眾對抗警方。

指眾被告在「暴徒」據點

急救到場「予信心」令示威持續

李官認為，屬聖約翰救傷隊的第11被告身穿亮眼反光衣，帶備急救用品，明顯是急救員及讓人得知身分，而救傷隊該日沒派人到場。他提供急救援助以「給予暴徒信心」，令示威激烈和持續。李官說警員不會要求他協助，形容他的角色不是戰爭中的「聯合國」，而是「軍隊救援兵」，故裁定他和上述10人暴動罪成。

李官稱，第12被告被捕時穿黑色長裙褲、攜斜揹袋，僅戴布口罩，她是缺乏裝備，與示威者衣著裝束不脗合，故裁定她罪脫。至於第3和第9被告分別將鐵槌和雷射筆放於背囊內格和底部，不易取出，故兩人管有攻擊性武器罪脫。

【案件編號：DCCC 770/20】

（反修例風暴）