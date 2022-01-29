青年寄百信終失落 團隊：僱主看案底忽視誠意能力

正受審的21歲大學生A小姐曾寄百封實習求職信，部分於申請階段已篩選無涉案者，最後獲5封回音，惟簽約時發現合約須申報無案底且無被起訴，「就算我隱瞞，也避不過background search吧」。她告知僱主自己涉示威案件，對方其後稱她未能通過公司內部紀律評估，終撤回報價。

「很不開心，本身找工作已很難。終於獲聘，到簽約那刻才知不能上班。」A小姐修讀金融系，她說普通人難覓工作機會，涉案者更難，又說案件不會影響工作能力，惟企業仍有歧視，故感失落。

「蛻變計劃」項目總監麥曉暉說，如僱主只考慮青年案底，忽視其誠意和能力，則造成標籤和偏見；至於有青年未判刑、無案底或無罪釋放，卻因涉案而在招聘時不被考慮，情况更不理想。

校長憶叩門生真誠

母子曾校門等兩小時

另外，也有涉案青年出獄後失學。中三學生阿文（化名）去年因反修例示威入獄，今年1月出獄後原校學位不保，最後獲天主教慈幼會伍少梅中學錄取。校長李建文憶述，阿文跟媽媽來面試，說自己「叩門」是為了未來，希望裝備自己入讀大學，他表現真誠，令校方留下深刻印象。後來母子再主動拜訪學校游說，碰巧他正開會，二人在校門守候兩小時，「讓我看到他好想讀書」。阿文入獄前讀中三，李說其語文能力不錯，決定讓他在下學年銜接中四。

李又說這兩年失學釋囚求助個案，是他20年教育生涯中最多，有優秀青年出獄後獲原校告知「等消息」，惟其後一直無回音。他說若青年有深刻反思，學校應有教無類，不能因反修例案件存偏見。

執教20載 近兩年失學釋囚最多

大學三年級生R因涉反修例案件，擔心隨時入獄，決定向大學申請延學，惟審訊一再押後，終拖延一年。他說未料審訊時長，其間難尋工作一度「躺平」，亦擔心入獄、獲釋後學位不保。他向「蛻變計劃」求助，終覓得實習機會，日後亦會繼續尋求協助。

「蛻變計劃」創辦人宋陳寶蓮表示，培育一個青年，值得花人力物力，青年若有意讀書工作，總有希望。