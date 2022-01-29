「蛻變計劃」一年助44釋囚找工找校 促教局懲署合作 團體倡助反修例青年出獄即入學

蕭澤頤曾助青年保留大學學籍

「蛻變計劃」前年成立，已向67名25歲以下涉反修例案件青年提供審訊期間心理輔導及法律支援。去年他們推出「生涯重塑篇」，協助反修例青年出獄後找工作和找學校，至今44人受助。

一名21歲青年去年被判入沙嘴懲教所，無法完成大學最後一個學期。去年5月，時任警務處副處長蕭澤頤探訪懲教所，問該青年有何願望，他回答「想讀返書」。青年因有犯罪紀錄，恐成大學紀律程序障礙。蕭與「蛻變計劃」合作，一同聯絡大學管理層，青年終獲大學保留學籍，今年8月重投社會並返回校園。計劃項目總監麥曉暉表示，個案令他們覺得應該有系統地協助出獄青年。

指社會存標籤

團體：現僱主多問有否正受審

麥說反修例青年出獄後找工作亦相當困難，社會對出獄青年存標籤，曾有僱主上網搜查求職青年背景，發現多與案件有關，就算他成績優異，企業依然卻步。計劃創辦人宋陳寶蓮說，以往僱主只問求職者案底，現在很多企業會問有否正受審訊，而出獄青年在金融、會計及教育等行業特別難找工作。宋陳寶蓮說，部分僱主初時不理解年輕人想法，亦有戒心，需辦對談會解開雙方成見，冀有更多機構接納年輕人。

天主教慈幼會伍少梅中學與計劃合作，接觸因反修例案件而失去學籍的學生。校長李建文說，過去兩年不少於10名出獄後失學的青年「叩門」，涉案學生數字屬歷年最多，相信今年底出獄青年人數會達高峰。他說不少青年具潛能，他們最近接收了一名表現良好和態度積極的反修例釋囚，相信如學校願意給予機會，讓青年「reconnection, reintegrate, reborn」（重新連結、重新整合、重生），便能成有用社會資源。

兩年收逾十叩門申請

中學校長料年底出獄高峰期

李說會親身面見青年，看他們是否有意重投校園，另了解其家人是否支持，讓他們多份保護，面對重投校園的起伏。他不擔心青年再犯，「任何一個年輕人都會界定這是難得的second chance」。李建議教育局與懲教署合作，在青年出獄前開始協調統籌就學機會，待他們重投社會就能即時上學，連繫更有效順暢。

教局：視乎家長選擇學位空缺支援

教育局回覆，一直與學校及社會各界同心協力培養學生日後成為社會中有承擔、具識見、守法守規和負責任的良好公民，若被判囚學生服刑後需要學位安排服務，可尋求教育局支援，局方會視乎家長的選擇、學生學習能力和學位空缺等因素，協助有關學生返回原校或到其他學校就讀。為輔導曾犯法甚至被判刑的學生，局方建議學校制訂個人化訓輔計劃，加強教導正確價值觀及正面思維，協助學生對學習重拾自信。

明報記者

（反修例風暴）

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