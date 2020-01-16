【Emily】檢討童樂居 田二少諷羅致光「快狠準」 羅稱社署未接投訴 田：3歲識報警？

話高IQ博士講嘢難理解

羅致光前日發聲明，話政府邀請兒童事務委員會轄下嘅保護兒童事務工作小組，檢討包括兒童住宿照顧及相關服務，「目標是在明年3月完成檢討」。田二少反問，如小組明年3月先完成檢討，政府又要1年內部研究個檢討，再用半年諮詢外界，搞完一輪，下屆政府任期內有望出到落實時間表，「可以話係快狠準」，咁被虐待嘅小朋友，忍多幾年就得喇！

羅致光前日書面回覆立法會議員提問，話「在過去3年，社署未有接獲有關香港保護兒童會的投訴」；田二少話，童樂居係照顧0至3歲嘅棄嬰、孤兒等，問「想個3歲小朋友自己打去社署？行去報警？向打佢嘅人投訴被打？」佢話今次係由附近居民揭發事件，反建議不如以後住幼兒或護老中心附近嘅居民，都24小時幫手睇住，「社署繼續等投訴啦」。