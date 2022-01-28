港聞

港聞二

灣區手記：投個票變「高風險」 ／文：尚東美

【明報專訊】本月上旬，同事A突然收到「廣州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室」發來的手機SMS，提示「您曾在新冠肺炎高風險人員活動的重點場所停留」。正當同事A細細回想這幾天去過的地方、哪裏有通報的病例，記者自己也收到同一條SMS。隨後，廣州疾控正式通報，由於深圳羅湖、布吉出現疫情，12月18日或之後從深圳返廣州的人員，必須做一次核酸檢測。

本港立法會選舉投票日是12月19日，記者和同事都去了深圳採訪，剛好就差一天。誰能想到大半個月後深圳會出現感染個案？不過既然「源頭」清楚，那麼也不用費心想自己究竟和什麼「高風險人員」有交集，還是乖乖去做一次檢測，畢竟SMS最後有一句提示：「如因未及時檢測、隱瞞謊報，引起疫情傳播或造成傳播風險的，經查實將按照《中華人民共和國傳染病防治法》追究其相應法律責任；造成嚴重後果的將嚴肅追究相應刑事責任。」

記者下午去到社區檢測點，門口手持測溫槍的保安問：「去過深圳的嗎？」記者點頭，他就將記者指往一條通道。檢測是免費的，不過人龍頗長，以廣州深圳兩個大城市的交往，大半個月來去過深圳人的應該很多，想必大家都收到SMS通知，不敢不測。

旁邊另一條隊，則是從河南、陝西返回廣州的人。相比之下，河南、陝西才是「高風險」，不過這條隊伍的人也少得多。現場保安不斷提示：「這裏都是高風險地區回來的人，大家注意保持距離！」好不容易排到，防疫工作人員還要登記每個人哪一天去過深圳、到過深圳哪些地方、哪一天回到廣州，怪不得耗時甚久。

其實，既然大數據已經知道誰去過深圳，時間、地點不也同樣是透明的嗎？何須再人手登記一次呢？核酸檢測當晚就出結果，但那條SMS連續發了3天。或者即使是用慣「電子防疫」的內地，各部門之間還有一些數據半通不通吧。

文：尚東美

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