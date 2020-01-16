大灣區GBA時政一周：電影發燒友 廣東認第一

三四線城市電影消費增

雖然2021年總票房報捷，但對比疫情前的2019年其實只恢復了74%，惟全年上映電影達697部，創歷史新高（圖1）。同時，雖然四大一線城市的電影票房盤踞全國之首，但如果從城市級別細分，可發現最近幾年三四線城市市民的電影消費持續增加。三四線城市佔總票房比例從2016年的三成左右逐漸擴大至去年佔逾四成，尤其四線城市，在去年疫情緩和之下，電影市道恢復較快（圖2）。

另一方面，472.58億元的總票房中，八成來自國產片，進口片票房只佔20%，與去年比例相若，佔比只及疫情前大約一半（圖3），一方面因疫情下海外電影紛紛推遲上映，另一方面也因一些海外電影大製作沒在內地上映。去年打入十大票房的進口片，只有《速度與激情9》與《哥斯拉大戰金剛》兩部，《007：生死有時》及《沙丘》都遇上水土不服。再者，過去在內地市場吸金力極強的漫威電影，去年包括《黑寡婦》、《尚氣》、《毒液2》，以及年底大破全球多項票房紀錄的《蜘蛛俠：不戰無歸》均沒在內地上映，影響了進口片的表現。

中港合拍片方面，除了《長津湖》創佳績，香港導演陳木勝遺作《怒火‧重案》也以13.29億票房排全年第六。

部分海外大作無上畫 國產片佔八成票房

既有票房最佳，自然也有最差，而且數字難以想像。根據燈塔2021年票房紀錄，去年的國產片《第三聲鐘響》，顯示只有9月17及18日兩天上映紀錄，累計票房3元但總觀眾人次為零，不排除是影院不知怎樣上報票房所致，另一平台貓眼更顯示「無票房」；排次差的國產片《觸摸》，上映29天只有25元票房，即接近一個月映期只有1人入場觀看。