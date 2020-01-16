港聞

港聞二

大灣區GBA時政一周：前海蛇口自貿區 進出口值增逾三成

【明報專訊】深圳海關公布，2021年前海蛇口自貿片區口岸的進出口總值按年增長32.1%，達1.59萬億元（人民幣，下同），區內3個貨櫃碼頭處理量達到歷史新高的1202萬標準箱（TEU），按年增長8.2%；區內海關註冊企業達9809家，按年增長2.8%。

當中前海綜合保稅區進出口額達1581.1億元，按年增加8%；有1.24萬個貨櫃、價值110.13億元的貨物在前海通過海運集裝分撥至全球；累計5萬噸、價值361.95億元的貨物在前海登機；組合港吞吐量逾5.8萬標箱。

去年8月，前海綜保區二期去年8月正式運作，面積擴容將近一倍，紓緩跨境物流倉庫不足問題，並累計推出64項自貿創新措施，包括「空港+保稅+會展」組合發展模式，支援寶安機場、海運港口、會展中心聯動，展品通關效率提高一倍以上；實施「兩步申報」、「提前申報」、「東西部港區一體化」、「直提直裝」等通關便利措施。

500港澳台生寒假在粵實習

廣東舉行2022年「展翅計劃」港澳台大學生寒假實習專項活動，有近500名學生正式「上崗」。是次計劃有國內外115所大學、近1500名學生報名，經筆試、面試等環節篩選，到安永中國、畢馬威中國、碧桂園、格力集團、招商局集團等企業實習。今次是該計劃第3次舉辦，累計有近4000名學生報名，促成1300多人到灣區實習。

去年深圳GDP破3萬億

深圳市人大會議仍未召開，不過深圳市委書記王偉中、代市長覃偉中周二（25日）發布的「致廣大網民朋友的拜年信」透露，深圳去年經濟總量突破3萬億元（人民幣，下同），是廣東省首個GDP破3萬億的城市，位列全國第三，僅次上海的4.3萬億及北京的4萬億；廣州則以2.8萬億元緊隨其後。

深新能源車續免2小時停車費

深圳市發改委近日發布《關於新能源汽車停車收費減免優惠有關事項的通知》，延續過往優惠政策，包括自本月20日起，新能源汽車停泊咪表車位，享有每日首兩小時免費，若首次泊車不足一小時，第二次停泊首一小時亦可免費。

此外，新能源汽車在實行政府定價管理的停車場停放，也享有每日首1小時免費泊車，若在該停車場內充電，則可再減免與充電時間對應的兩小時泊車費。在機場、碼頭、車站、口岸、旅遊景點配套泊車設施等，同樣免收充電兩小時的泊車費。

粵康碼推文字功能 色盲可辨

廣東健康碼「粵康碼」推出新功能，將綠碼增加標識文字（圖），讓對顏色識別有困難的用戶也可通過文字辨認。此外，鑑於國內春運期間人流增加，粵康碼在原有核酸48小時及72小時陰性的基礎上，新增24小時陰性的藍碼樣式，以便防疫工作。

粵康碼另增設「代親屬出示」功能，方便同行家屬協助長者，以後用戶為家庭成員出示健康碼，熒幕上會出現「代親屬出示」的文字和卡通圖像，協助防疫人員區分。

上 / 下一篇新聞

特首提名期延5日 選舉處未答原因 發指引遠遲於前屆 劉兆佳：或中央需時思考人選
特首提名期延5日 選舉處未答原因 發指引遠遲於前屆 劉兆佳：或中央需時思考人選
潛在人選不言意向 林鄭：忙於抗疫
潛在人選不言意向 林鄭：忙於抗疫
3男商毁輕鐵站囚18月 官：幸警及時截查
3男商毁輕鐵站囚18月 官：幸警及時截查
國安法至今拘162人 指傳媒停運「自己選擇」 蕭澤頤：仍有人藉媒體煽動犯法
國安法至今拘162人 指傳媒停運「自己選擇」 蕭澤頤：仍有人藉媒體煽動犯法
稱洪為民與道路安全有關 蕭澤頤：赴宴有需要
稱洪為民與道路安全有關 蕭澤頤：赴宴有需要
「五大訴求」「打倒僱主」 保安律政中心塗鴉認罪 官指性質嚴重考慮判監
「五大訴求」「打倒僱主」 保安律政中心塗鴉認罪 官指性質嚴重考慮判監
婦遭撞斃 兩垃圾車司機被捕 前車撞倒再捲後車車底 目擊者拍車身司機始悉
婦遭撞斃 兩垃圾車司機被捕 前車撞倒再捲後車車底 目擊者拍車身司機始悉
競委會查兩大外賣平台 研要求餐廳獨家合作確保低價違例否
競委會查兩大外賣平台 研要求餐廳獨家合作確保低價違例否
捲舊樓騙案蕭震然申大狀除名 大律師會爭議
捲舊樓騙案蕭震然申大狀除名 大律師會爭議
港鐵甩門報告：承辦商無鎖緊廣告牌
港鐵甩門報告：承辦商無鎖緊廣告牌
追債案結案陳辭 華懋基金：不接受貸款
追債案結案陳辭 華懋基金：不接受貸款
中四生姦胞妹候判 求情稱疚 願意日後分住
中四生姦胞妹候判 求情稱疚 願意日後分住
社署接受童樂居檢討建議 雷張慎佳促查勞福局
社署接受童樂居檢討建議 雷張慎佳促查勞福局
將軍澳車廠地陷 九巴墜5米深坑
將軍澳車廠地陷 九巴墜5米深坑
六度押後 霍家長房達協議待二三房回覆
六度押後 霍家長房達協議待二三房回覆
大灣區GBA時政一周：電影發燒友 廣東認第一
大灣區GBA時政一周：電影發燒友 廣東認第一
灣區手記：投個票變「高風險」 ／文：尚東美
灣區手記：投個票變「高風險」 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】檢討童樂居 田二少諷羅致光「快狠準」 羅稱社署未接投訴 田：3歲識報警？
【Emily】檢討童樂居 田二少諷羅致光「快狠準」 羅稱社署未接投訴 田：3歲識報警？
【Emily】賀年食品多得滯 可捐去42收集點
【Emily】賀年食品多得滯 可捐去42收集點
【Emily】引入比亞迪B12A電巴 「電光綠」九巴新春後登場
【Emily】引入比亞迪B12A電巴 「電光綠」九巴新春後登場
【Emily】2017之後 蕭德良又話選特首
【Emily】2017之後 蕭德良又話選特首
【Emily】曾法新社工作 Miss Mo想睇番法文書
【Emily】曾法新社工作 Miss Mo想睇番法文書
【Emily】民建聯向財爺建議起小西灣站
【Emily】民建聯向財爺建議起小西灣站