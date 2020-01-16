大灣區GBA時政一周：前海蛇口自貿區 進出口值增逾三成

當中前海綜合保稅區進出口額達1581.1億元，按年增加8%；有1.24萬個貨櫃、價值110.13億元的貨物在前海通過海運集裝分撥至全球；累計5萬噸、價值361.95億元的貨物在前海登機；組合港吞吐量逾5.8萬標箱。

去年8月，前海綜保區二期去年8月正式運作，面積擴容將近一倍，紓緩跨境物流倉庫不足問題，並累計推出64項自貿創新措施，包括「空港+保稅+會展」組合發展模式，支援寶安機場、海運港口、會展中心聯動，展品通關效率提高一倍以上；實施「兩步申報」、「提前申報」、「東西部港區一體化」、「直提直裝」等通關便利措施。

500港澳台生寒假在粵實習

廣東舉行2022年「展翅計劃」港澳台大學生寒假實習專項活動，有近500名學生正式「上崗」。是次計劃有國內外115所大學、近1500名學生報名，經筆試、面試等環節篩選，到安永中國、畢馬威中國、碧桂園、格力集團、招商局集團等企業實習。今次是該計劃第3次舉辦，累計有近4000名學生報名，促成1300多人到灣區實習。

去年深圳GDP破3萬億

深圳市人大會議仍未召開，不過深圳市委書記王偉中、代市長覃偉中周二（25日）發布的「致廣大網民朋友的拜年信」透露，深圳去年經濟總量突破3萬億元（人民幣，下同），是廣東省首個GDP破3萬億的城市，位列全國第三，僅次上海的4.3萬億及北京的4萬億；廣州則以2.8萬億元緊隨其後。

深新能源車續免2小時停車費

深圳市發改委近日發布《關於新能源汽車停車收費減免優惠有關事項的通知》，延續過往優惠政策，包括自本月20日起，新能源汽車停泊咪表車位，享有每日首兩小時免費，若首次泊車不足一小時，第二次停泊首一小時亦可免費。

此外，新能源汽車在實行政府定價管理的停車場停放，也享有每日首1小時免費泊車，若在該停車場內充電，則可再減免與充電時間對應的兩小時泊車費。在機場、碼頭、車站、口岸、旅遊景點配套泊車設施等，同樣免收充電兩小時的泊車費。

粵康碼推文字功能 色盲可辨

廣東健康碼「粵康碼」推出新功能，將綠碼增加標識文字（圖），讓對顏色識別有困難的用戶也可通過文字辨認。此外，鑑於國內春運期間人流增加，粵康碼在原有核酸48小時及72小時陰性的基礎上，新增24小時陰性的藍碼樣式，以便防疫工作。

粵康碼另增設「代親屬出示」功能，方便同行家屬協助長者，以後用戶為家庭成員出示健康碼，熒幕上會出現「代親屬出示」的文字和卡通圖像，協助防疫人員區分。