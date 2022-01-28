社署接受童樂居檢討建議 雷張慎佳促查勞福局

【明報專訊】香港保護兒童會轄下「童樂居」上月被揭涉虐兒，保護兒童會委託的獨立檢討委員會公布首階段報告，揭童樂居員工「持續」粗魯對待兒童。委員會主席黃嘉純昨表示，童樂居內部文化接納粗魯對待兒童，員工更將不良習慣傳給新人。兒童事務委員會委員、防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳稱，報告指粗魯行為是幼兒工作者的「權宜之計」，說法是淡化和正常化不當行為，並稱應調查勞工及福利局的角色。
獨立檢討委員會及後發稿稱不同意該會有「淡化」童樂居事件，委員會仔細列出懷疑虐待的行為，所有行為需被調查；並稱社署已初步審閱報告，認為委員會提出的管治改革方向及服務改善建議可接受。
首階段報告指出，從童樂居閉路電視發現最少10項持續出現的粗魯對待兒童行為，包括掌摑和腳踢兒童等。黃嘉純昨在港台《千禧年代》表示，童樂居員工內部文化接納粗魯對待兒童，習以為常變成虐兒，並將不良習慣傳給新人。他引述一名前護理員表示，曾被其他員工勸阻哄幼兒睡覺，因擔心其他幼兒有同樣要求，增加工作量。
免影響兒童 黃嘉純倡員工逐步換血
黃嘉純指童樂居目前有必要保留部分員工，因擔心兒童面對陌生人有不良影響，故須逐步換血，會方亦已聘員定時抽查閉路電視。他認為建立院舍不容易，社會有需要繼續運作幼兒院舍，不用關閉童樂居。
雷張慎佳在同一節目表示，報告稱粗魯行為出現是幼兒工作者的「權宜之計」，「目的是確保兒童安全或避免風險」，認為說法淡化和正常化不當行為。她又表示暴力如同病毒，若不制止便不斷生長。她認為關閉童樂居言之尚早，稱不能「一棍打死一船人」，院舍以往的付出不能「一筆勾銷」。雷張慎佳稱，第二階段須調查勞福局在監察兒童上扮演的角色，她提到社署稱3年沒接到投訴，局方在事件中具體採取的監察方案和方法十分重要。
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