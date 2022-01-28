社署接受童樂居檢討建議 雷張慎佳促查勞福局

獨立檢討委員會及後發稿稱不同意該會有「淡化」童樂居事件，委員會仔細列出懷疑虐待的行為，所有行為需被調查；並稱社署已初步審閱報告，認為委員會提出的管治改革方向及服務改善建議可接受。

首階段報告指出，從童樂居閉路電視發現最少10項持續出現的粗魯對待兒童行為，包括掌摑和腳踢兒童等。黃嘉純昨在港台《千禧年代》表示，童樂居員工內部文化接納粗魯對待兒童，習以為常變成虐兒，並將不良習慣傳給新人。他引述一名前護理員表示，曾被其他員工勸阻哄幼兒睡覺，因擔心其他幼兒有同樣要求，增加工作量。

免影響兒童 黃嘉純倡員工逐步換血

黃嘉純指童樂居目前有必要保留部分員工，因擔心兒童面對陌生人有不良影響，故須逐步換血，會方亦已聘員定時抽查閉路電視。他認為建立院舍不容易，社會有需要繼續運作幼兒院舍，不用關閉童樂居。

雷張慎佳在同一節目表示，報告稱粗魯行為出現是幼兒工作者的「權宜之計」，「目的是確保兒童安全或避免風險」，認為說法淡化和正常化不當行為。她又表示暴力如同病毒，若不制止便不斷生長。她認為關閉童樂居言之尚早，稱不能「一棍打死一船人」，院舍以往的付出不能「一筆勾銷」。雷張慎佳稱，第二階段須調查勞福局在監察兒童上扮演的角色，她提到社署稱3年沒接到投訴，局方在事件中具體採取的監察方案和方法十分重要。