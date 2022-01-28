中四生姦胞妹候判 求情稱疚 願意日後分住

代號L.H.H.的被告現年19歲。辯方引述心理報告稱，被告的智商低於標準，母親對於當初未有安排兒子入讀特殊學校十分自責，自言若早作安排，今天的兒子或已不同。報告顯示，被告理解本案嚴重性，日後願意與妹妹分開居住，以免刺激對方，報告評估其重犯機率為中低。

智商低於標準患ADHD

母自責未安排讀特殊校

辯方續稱，被告的父母關係欠佳且離婚，被告的心理問題不幸地未獲處理，正如牧師求情信所指，被告性情不壞，只是對性存有幻想，形容本案為「徹徹底底的悲劇」。辯方稱，被告願意承認錯誤，對家人深感內疚，冀法庭索取教導所報告再判刑。法官邱智立接納建議，惟因未來放假，將案件押後至2月10日再訊，由另一法官聽取報告內容，同月28日由他本人判刑。

根據案情，2019年6月某日下午，被告趁與妹妹單獨留家時褪去其褲，在沒獲她同意下性交，其間沒戴安全套，妹妹試圖推開他不果。同年7月，被告兩度在妹妹同意下與她性交。翌年1月，妹妹沒有來經，母親先後帶她到診所及醫院檢查，醫療報告顯示妹妹於1月20日懷孕22周，她同月29日墮胎，化驗顯示被告為胎兒生父。

【案件編號：HCCC 206/21】