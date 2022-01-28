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中四生姦胞妹候判 求情稱疚 願意日後分住

【明報專訊】犯案時讀中四的男生2019年在家中強姦當時15歲的妹妹，其後兩度在後者同意下性交，妹妹亂倫成孕，其後墮胎。男生早前承認一項強姦及兩項亂倫罪，案件昨在高等法院判刑。辯方求情時形容本案為「徹徹底底的悲劇」，稱被告智商低於常人，患有專注力不足及過度活躍症（ADHD），加上對性有幻想，種種因素致犯案，今悔不當初，望法庭索取教導所報告再判刑。法官接納申請，押後至2月28日判刑。

代號L.H.H.的被告現年19歲。辯方引述心理報告稱，被告的智商低於標準，母親對於當初未有安排兒子入讀特殊學校十分自責，自言若早作安排，今天的兒子或已不同。報告顯示，被告理解本案嚴重性，日後願意與妹妹分開居住，以免刺激對方，報告評估其重犯機率為中低。

智商低於標準患ADHD

母自責未安排讀特殊校

辯方續稱，被告的父母關係欠佳且離婚，被告的心理問題不幸地未獲處理，正如牧師求情信所指，被告性情不壞，只是對性存有幻想，形容本案為「徹徹底底的悲劇」。辯方稱，被告願意承認錯誤，對家人深感內疚，冀法庭索取教導所報告再判刑。法官邱智立接納建議，惟因未來放假，將案件押後至2月10日再訊，由另一法官聽取報告內容，同月28日由他本人判刑。

根據案情，2019年6月某日下午，被告趁與妹妹單獨留家時褪去其褲，在沒獲她同意下性交，其間沒戴安全套，妹妹試圖推開他不果。同年7月，被告兩度在妹妹同意下與她性交。翌年1月，妹妹沒有來經，母親先後帶她到診所及醫院檢查，醫療報告顯示妹妹於1月20日懷孕22周，她同月29日墮胎，化驗顯示被告為胎兒生父。

【案件編號：HCCC 206/21】

相關字詞﹕高等法院 強姦 亂倫

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