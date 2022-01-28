港鐵甩門報告：承辦商無鎖緊廣告牌

擋塊丟失缺螺釘 未阻面板外傾

港鐵成立的調查委員會在報告提及，檢視事故列車及事發前經過同一月台的其他列車後，發現事發前的一班列車第3至第8卡車身有輕微刮痕，位置與涉事廣告牌的高度脗合，推斷該列車離開月台時活門面板已向外傾。約一分鐘後，事故列車進入月台時第一對車門與活門面板碰撞致脫落。

委員會專家認為，事故前廣告牌其中一把栓鎖的鎖舌已下滑，另一把栓鎖則有缺損，懷疑承辦商人員對如何完全鎖緊活門面板及栓鎖運作原理缺乏深入理解，11月26日換廣告後誤以為已鎖緊面板，未察覺鎖舌未完全伸出及栓鎖有缺損。

專家稱，因列車駛經產生的空氣吸力作用令面板晃動，鎖舌經一段時間後下滑，雖然正常情况下即使兩把栓鎖失效，活門面板兩個擋塊應能防止面板向外傾，惟調查顯示，其中一個擋塊已丟失，另一擋塊則缺少一顆固定螺釘，未能阻止該面板在頻繁晃動下外傾。

廣告牌裝遙距監察 同類牌全拆

港鐵表示，涉事廣告牌為2005年安裝，事後已永久移除全部8塊同類廣告牌，亦正積極落實報告的改善建議，預計今年底前可為約300塊在運作及維修時牽涉拉動面板的軌旁廣告牌加裝遙距監察感應裝置，確認面板已完全鎖上。港鐵亦已檢查約5000塊軌旁廣告牌，絕大部分採用上下拉動更換廣告設計，並確認運作正常。