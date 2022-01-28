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競委會查兩大外賣平台 研要求餐廳獨家合作確保低價違例否

【明報專訊】競爭事務委員會昨公布，正調查兩大網上外賣平台foodpanda及deliveroo戶戶送有否對合作的餐廳施加某些要求而違反《競爭條例》，包括要求餐廳與其獨家合作等。競委會認為有關要求或削弱網上外賣平台之間競爭，以及妨礙其他網上外賣平台進入市場或擴展業務。

根據競委會的新聞稿，調查內容涉及foodpanda及deliveroo戶戶送有否對合作的餐廳施加某些要求，包括：要求餐廳與其獨家合作，或透過與合作餐廳訂立協議條款或細則誘使它們與平台獨家合作；要求合作餐廳在平台提供的餐點價格，須等同或低於餐廳在店舖餐牌或在其他網上外賣平台所示的價格；要求合作餐廳採用其平台的網上外賣送餐服務時，亦必須同時採用其平台的外賣自取或其他服務。

憂削市場競爭 礙新公司入場

競委會認為，有關要求可能削弱網上外賣平台之間的競爭，亦會妨礙新晉或規模較小的網上外賣平台進入市場或擴展業務，令消費者無法享受市場有效競爭帶來的好處。競委會行政總裁畢仲明稱，網上外賣訂餐服務在港急速發展，確保市場有效競爭以保障業界、消費者及相關人士利益至為重要，呼籲餐廳及其他持份者與競委會聯絡，提供資料以協助競委會評估業界的經營手法，包括有否任何限制損害市場競爭。

翻查資料，foodpanda總部設於德國，2014年登陸香港，報稱現時已覆蓋超過7000間餐廳伙伴及超過1000間pandamart伙伴。deliveroo戶戶送則創立於英國倫敦，2015年在港成立，2020年9月曾表示有超過7000名外賣員。

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