婦遭撞斃 兩垃圾車司機被捕 前車撞倒再捲後車車底 目擊者拍車身司機始悉

遭捲入車底拖行的85歲老婦姓莊，身體多處嚴重受傷昏迷，即場由救護員證實傷重不治，警方臨時用帳篷遮蓋遺體。據了解，莊婦居於現場附近的廈村市，意外時相信她外出購物。莊婦的兩名兒子及親友接獲通知後趕往現場了解情况，眾人驚聞噩耗，神情哀傷。其後約10名親友帶備香燭冥鏹，各人跪在遺體前拜祭。

事發於昨晨6時許，56歲蘇姓男司機駕駛一輛垃圾車沿田廈路往屏廈路方向行駛，60歲李姓男司機則駕駛一輛夾斗型垃圾車（夾斗車）跟隨其後，兩車駛至廈村市菜站對開，因應前方路口交通燈號停車，及後車輛再開動前行。其後有村民發現有人被捲入夾斗車車底，即追上前拍打車身，李將車輛停在路邊下車查看，始悉老婦被困車底，遂報警。

消防接報到場，約一小時後將被困在左尾胎的老婦救出，惟證實不治。警方其後召回已離開現場的垃圾車，並封鎖部分行車線，向兩車司機錄取初步口供。初步調查相信，老婦橫過馬路時被第一輛垃圾車撞倒，蘇未有發現，駛離現場，老婦再遭跟隨其後的夾斗車捲入車底。涉事兩車屬同一食環署廢物收集承辦商，兩名司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。案件由新界北總區交通部特別調查隊第二隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

食環外判承辦商車輛涉事

食環署發言人表示，對不幸事件感難過，涉事為外判服務承辦商的車輛，由承辦商的司機負責駕駛，已聯絡承辦商了解情况。