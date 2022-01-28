「五大訴求」「打倒僱主」 保安律政中心塗鴉認罪 官指性質嚴重考慮判監

根據控罪，現時報稱無業的被告李彥蔚，於2020年1月11日至9月3日之間，在中環律政中心東座天台，損壞1個冷氣機金屬機殼、3支太陽能板架，並在律政中心低層地下損壞兩幅牆壁及兩個水箱。

求情稱邊緣智商遭欺凌

犯案泄憤字句僅人云亦云

辯方求情稱，被告願意支付控方要求的3062元賠償予政府，早前的精神科報告顯示他屬邊緣智商，寫上有關字句僅因社會上「個個都講」，故人云亦云；被告性格內向，求學及就業均遭同儕欺凌，獲診斷有心理障礙，經藥物治療後情緒控制已有改善。他亦親撰求情信表示知錯，會努力改善性格缺陷。

案情指被告案發時受聘於中國海外物業公司任保安員，但其後因未能更新許可證而獲分配清潔工作。他在警誡錄影會面中稱，當時被安排量體溫工作，遭職員責罵及侮辱，故犯案報復及發泄不滿，寫上與社會事件相關的字句亦無特別意思。他承認在上述多處寫上「香港淪為一國殖民極權」、「打倒中海物業終極邪惡無良僱主」、「光復香港獨立、時代革命成功」等。

【案件編號：ESCC 1910/21】