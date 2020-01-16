國安法至今拘162人 指傳媒停運「自己選擇」 蕭澤頤：仍有人藉媒體煽動犯法

蕭澤頤昨日聯同副處長（管理）郭蔭庶、副處長（國家安全）劉賜蕙、副處長（行動）袁旭健召開記者會，回顧去年香港治安情况。去年本港整體罪案共64,428宗，較前年增加1196宗，升幅約1.9%。蕭澤頤表示，去年共37名警務人員因違反刑事罪行被捕，較前年減少8人。

指反中亂港地下化 盼全民反恐

蕭澤頤表示，今年警方的工作重點是繼續維護國家安全、聚焦防罪滅罪工作，及加強社區聯繫。他指出，社會雖回復穩定，但仍有小部分反中亂港分子轉趨地下化，包括去年涉嫌企圖策劃恐怖襲擊的「光城者」集團和七一「孤狼式」襲擊，警方會以情報主導調查和執法，鼓勵市民舉報，期望做到「全民反恐」。他又稱警隊會做風險評估，確保行政長官選舉安全有序，並做好特區成立25周年的相關工作。

採訪流亡者違法？ 蕭：條文清楚

蕭澤頤被追問國安法下，記者會否因報道涉及批評政府而觸犯法例，他指現時每日報章都會有批評政府施政的文章，部分針對高官，「譴責、批評、諷刺樣樣都有，這樣是無問題，只要你不是企圖透過某些言論去鼓吹、激化或煽動其他人違法」。被問到採訪流亡海外人士會否違法，及警方執法界線如何，蕭稱國安法條文非常清楚，重申警方會檢視背後的犯罪意圖。

對於有傳媒停運，蕭表示是相關機構決定，反問「是否心虛，相信大家都知道答案」。蕭澤頤又不點名引述有傳媒人形容「媒體被捲入政治巨浪」，反問「是誰興波作浪」。他稱曾探望過的在囚青年同意受社交媒體影響，「希望經常講自由的人撫心自問，是否問心無愧，害了好多年輕人及家庭，對他們前途有好大影響」。

記協：警至今未清楚回應紅線在哪

記協主席陳朗昇稱，早前停運的傳媒處理新聞的手法和態度是有目共睹，問題是警方至今仍未能清楚回應執法的「紅線」在哪，結果產生寒蟬效應，「這樣的情况下會否影響新聞自由，大家是有目共睹」。

據警方公布，去年各類罪案中，以非禮案宗數升幅最大，有1018宗，升近五成；其次是嚴重毒品罪行，升幅約36.6%；詐騙案逾1.9萬宗，增約23.8%，約七成屬網騙，包括網上情緣及投資騙案等。

入境處：護國安 拒不受歡迎者入境

另外，入境處昨發表去年工作回顧，由於疫情持續，該處錄得去年訪港旅客入境人次約9萬，較前年下跌97.4%。入境處強調，會以維護國家安全為前提下，拒絕讓不受歡迎人物入境、防範恐怖活動並防止和偵查與出入境事宜有關的罪行，以及把不受歡迎而滯留在港的非香港居民遣送回國或原居地。