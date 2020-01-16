國安法至今拘162人 指傳媒停運「自己選擇」 蕭澤頤：仍有人藉媒體煽動犯法

【明報專訊】警務處長蕭澤頤表示，截至本月25日，警方就《港區國安法》拘捕162人，當中逾100人已被檢控，同時稱警方發現仍有部分別有用心的人透過網絡或媒體煽動違法行為，警方會繼續網羅情報、果斷執法。對於國安法生效後接連有傳媒停運，蕭澤頤指「它們停運是它們自己的選擇」，警方並非針對行業或機構，而是犯下的罪行，強調新聞自由並非絕對，亦有其限制，強調新聞自由建基於法律責任和義務，又指違法者無資格講自由。
蕭澤頤昨日聯同副處長（管理）郭蔭庶、副處長（國家安全）劉賜蕙、副處長（行動）袁旭健召開記者會，回顧去年香港治安情况。去年本港整體罪案共64,428宗，較前年增加1196宗，升幅約1.9%。蕭澤頤表示，去年共37名警務人員因違反刑事罪行被捕，較前年減少8人。
指反中亂港地下化 盼全民反恐
蕭澤頤表示，今年警方的工作重點是繼續維護國家安全、聚焦防罪滅罪工作，及加強社區聯繫。他指出，社會雖回復穩定，但仍有小部分反中亂港分子轉趨地下化，包括去年涉嫌企圖策劃恐怖襲擊的「光城者」集團和七一「孤狼式」襲擊，警方會以情報主導調查和執法，鼓勵市民舉報，期望做到「全民反恐」。他又稱警隊會做風險評估，確保行政長官選舉安全有序，並做好特區成立25周年的相關工作。
採訪流亡者違法？ 蕭：條文清楚
蕭澤頤被追問國安法下，記者會否因報道涉及批評政府而觸犯法例，他指現時每日報章都會有批評政府施政的文章，部分針對高官，「譴責、批評、諷刺樣樣都有，這樣是無問題，只要你不是企圖透過某些言論去鼓吹、激化或煽動其他人違法」。被問到採訪流亡海外人士會否違法，及警方執法界線如何，蕭稱國安法條文非常清楚，重申警方會檢視背後的犯罪意圖。
對於有傳媒停運，蕭表示是相關機構決定，反問「是否心虛，相信大家都知道答案」。蕭澤頤又不點名引述有傳媒人形容「媒體被捲入政治巨浪」，反問「是誰興波作浪」。他稱曾探望過的在囚青年同意受社交媒體影響，「希望經常講自由的人撫心自問，是否問心無愧，害了好多年輕人及家庭，對他們前途有好大影響」。
記協：警至今未清楚回應紅線在哪
記協主席陳朗昇稱，早前停運的傳媒處理新聞的手法和態度是有目共睹，問題是警方至今仍未能清楚回應執法的「紅線」在哪，結果產生寒蟬效應，「這樣的情况下會否影響新聞自由，大家是有目共睹」。
據警方公布，去年各類罪案中，以非禮案宗數升幅最大，有1018宗，升近五成；其次是嚴重毒品罪行，升幅約36.6%；詐騙案逾1.9萬宗，增約23.8%，約七成屬網騙，包括網上情緣及投資騙案等。
入境處：護國安 拒不受歡迎者入境
另外，入境處昨發表去年工作回顧，由於疫情持續，該處錄得去年訪港旅客入境人次約9萬，較前年下跌97.4%。入境處強調，會以維護國家安全為前提下，拒絕讓不受歡迎人物入境、防範恐怖活動並防止和偵查與出入境事宜有關的罪行，以及把不受歡迎而滯留在港的非香港居民遣送回國或原居地。