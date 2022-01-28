3男商毁輕鐵站囚18月 官：幸警及時截查

被告眼鏡店東主李鈞浩（26歲）、網球教練張溱煒（27歲）及巿場行政人員李懷恩（26歲），被裁定於2019年9月5日在屯門串謀損壞輕鐵站設施。同案女被告早前被裁定罪名不成立。姚官引述求情稱，案件並非經長時間預謀，事發時夜闌人靜、人流稀疏，被告沒煽動或引起恐慌。

姚官續引述求情信稱，李鈞浩樂於助人，受社會事件影響「激動下反抗」，他深表歉意。當日生病的張溱煒僅穿拖鞋把風，品性善良，只是偶有衝動，稱自己年少無知，以錯誤方式表達不滿，反省後承諾不會再犯。而李懷恩為人積極良善，願服務社會。

稱倘無截查 閘機或遭損壞

姚官判刑稱，本案嚴重之處是當時正值社會事件，公眾秩序被破壞，若非警員及時截查被告，多部閘機會遭損壞，早上對市民造成的混亂難以想像。而且，被告攜有扳手及更換衣服，並途經多個輕鐵站觀察，涉及6條路線共30部閘機，並商議逃走路線。姚官以兩年為量刑起點，考慮被告承認大部分案情，節省法庭時間，惟3人不認罪，無其他減刑理由，判各人監禁18個月。

【案件編號：DCCC 720/20】

（反修例風暴）