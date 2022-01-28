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特首提名期延5日 選舉處未答原因 發指引遠遲於前屆 劉兆佳：或中央需時思考人選

【明報專訊】2022年特首選舉將於3月27日舉行，提名期定於2月20日至3月5日，較去年暫擬定2月15日至3月2日，延遲5日展開。選舉事務處總選舉主任黃文超沒正面回應延期原因，記者多次追問中央有否要求推遲，他均稱沒有補充。選管會今屆發表指引的日期，明顯遲於過去兩屆，選管會主席馮驊解釋因要等待政府決定提名期。今屆選舉新增候選人資格審查表格，參選人要申報是否持有BNO或擁有台灣居留權、配偶的國籍和是否擁有外國居留權等。

稱政府討論後落實 指引仍印舊擬期

選管會昨日發表選舉活動指引，提名期推遲5天由2月20日開始，到3月5日結束，共14天。選管會於記者會派發的印刷本指引，印上的提名期仍為舊版日期，黃文超拒答何時決定押後，亦沒正面回應延期原因，僅稱擬定提名期是初步設想，政府經討論後落實最終提名期，重申現時提名期符合《行政長官選舉條例》規定，即截止日期須早於投票日前21日。

過去兩屆特首選舉同於3月底舉行，但2017年選舉時選管會早於2016年10月發表選舉活動指引，同年12月刊憲公布提名期；2012年選舉時，選管會2011年11月發表指引，翌月就提名期刊憲（見圖）。對於今年大幅延遲至選前兩個月才發表選舉活動指引，馮驊解釋因要等待政府決定提名期，因此有所延遲。

劉：縮時間免損當選者威望

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，今次選舉提名期延遲，或因中央政府需要更多時間思考下任特首人選。對於今屆選舉大幅延遲就提名期刊憲，劉兆佳認為對潛在候選人影響不大。他稱新制度下潛在候選人的政治立場大同小異，競爭早以非公開形式進行，包括展示勇氣和能力，爭取中央信任。他又相信，中央想縮短選舉時間，以免影響當選人的愛國者威望，有助建立更高管治威信。身兼選委的立法會議員梁美芬認為，提名期只是延遲幾天開始，選委早已知道提名期大概時間，延期對他們決定提名什麼人參選的影響不大。

參選須報有否BNO配偶居留權

選管會在網站上載選舉提名表格及其他相關表格，包括今屆新增的「候選人資格審查補充資料表格」，資審會要求參選人於提名期結束前提交。表格要求參選人申報是否與任何香港、外國或台灣政治性組織有聯繫，曾否為外國或台灣的情報機關、軍事機構、政府部門、官方機構或駐港辦公室工作，以及是否持有英國國民（海外）護照（BNO）、台灣身分證、旅遊證件或居留權。表格亦要求參選人申報配偶的國籍和是否擁有外國居留權。

去年立法會選舉，選管會稱選民到票站毋須使用「安心出行」。馮驊表示，選管會鼓勵選委會委員進入投票站時使用「安心出行」，但不會強制使用。馮驊解釋投票屬重要憲制權利，若選民拒絕使用程式，沒有任何選舉法例可禁止他們投票。

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相關字詞﹕選舉管理委員會 特首選舉2022

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