【Emily】資審會裁57當然委員有效 李國章轉跑道做法界選委

90名立法會議員都可登記為當然委員，連任議員早前已成功登記，51名新任立法會議員登記有效，另有部分議員已經係其他界別選委，毋須再登記，包括鄉議局選委陳月明、社福界選委狄志遠等；卸任嘅梁志祥同張華峰同以全國政協委員身分，登記為第五界別當然選委。其他因應指明職位人士變動嘅選委，仲有測量師學會會長趙錦權登記為「建築、測量、都市規劃及園境界」選委，以及香港島各界社會服務基金會主席薛博然登記為社福界選委。

徐英偉休假 無礙資審會審查登記

政府發言人話，屬資審會成員嘅民政事務局長徐英偉按特首指示休假中，為確保新登記委員可喺下月嘅特首選舉提名期行使提名權，資審會都喺徐英偉缺席下審查有關57名當然委員嘅登記。選委會稍後會負責提名及喺特首選舉中投票。