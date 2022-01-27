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【Emily】資審會裁57當然委員有效 李國章轉跑道做法界選委

【明報專訊】政府噚日刊憲，候選人資格審查委員會裁定57名選舉委員會當然委員登記有效，其中香港大學校委會前主席李國章（圖）卸任後，雖然唔再係教育界選委，但去年8月增補為基本法委員會委員，就成功轉跑道，由教育界轉去法律界，佢本來港大嘅當然選委議席，就改由新任港大校委會主席王沛詩大律師出任，即調番轉，大狀出任教育界選委。選委會名單更新後，人數由原來嘅1448增至1463。

90名立法會議員都可登記為當然委員，連任議員早前已成功登記，51名新任立法會議員登記有效，另有部分議員已經係其他界別選委，毋須再登記，包括鄉議局選委陳月明、社福界選委狄志遠等；卸任嘅梁志祥同張華峰同以全國政協委員身分，登記為第五界別當然選委。其他因應指明職位人士變動嘅選委，仲有測量師學會會長趙錦權登記為「建築、測量、都市規劃及園境界」選委，以及香港島各界社會服務基金會主席薛博然登記為社福界選委。

徐英偉休假 無礙資審會審查登記

政府發言人話，屬資審會成員嘅民政事務局長徐英偉按特首指示休假中，為確保新登記委員可喺下月嘅特首選舉提名期行使提名權，資審會都喺徐英偉缺席下審查有關57名當然委員嘅登記。選委會稍後會負責提名及喺特首選舉中投票。

相關字詞﹕徐英偉 選委會 李國章

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