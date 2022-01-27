私家車撞人不顧而去 黑漢涉危駕販毒就逮

檢牛肉刀冰毒可卡因 另涉恐嚇刑毁遭通緝

被捕29歲男子報稱從事運輸，有黑社會背景，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、藏有攻擊性武器、販毒及行使虛假文書，遭帶署扣查。警方在酒店房帶走同行女友人。據了解，被捕男子早前因涉嫌恐嚇及刑事毁壞被警方通緝，曾於兩間酒店匿藏，企圖逃避警方追捕。

將軍澳警區反三合會行動組主管高級督察吳詠雯表示，調查後鎖定涉事司機身分，前晚9時許探員在沙田一間酒店拘捕疑犯，房內檢獲28.3克冰毒及0.8克可卡因，市值約2萬元，並在行李篋中發現與涉事車輛有關的文件。警方及後發現被捕男子在酒店停泊另一輛私家車，車牌與行車證不符，車上檢獲一柄牛肉刀。

案發上周三凌晨，涉事私家車駛至寶康路香港單車館對開，撞倒一名推單車過馬路的19歲男子，私家車事後不顧而去，男傷者腳部骨折嚴重受傷，送院留醫；警方在相若時間發現一輛私家車於環保大道近百勝角對開失控撞欄翻車，警方到場時司機不知所終。「反肚」私家車車廂一片凌亂，警員在油門上方暗格檢獲一柄約40厘米長牛肉刀、36厘米長伸縮棍、一對手套，另外亦在車廂檢獲相信為司機遺留的一部手機，經調查後相信為撞傷途人的車輛。警方呼籲目擊者或有任何資料提供，致電3661 0731與將軍澳警區反三合會行動組聯絡。