港聞

港聞二

私家車撞人不顧而去 黑漢涉危駕販毒就逮

【明報專訊】一輛私家車上周三（19日）凌晨在將軍澳撞傷一名推單車過路的男途人後不顧而去，後在附近失控撞欄翻車，司機棄車逃去，警員在車廂暗格檢獲攻擊性武器及手機。警方調查後前晚在沙田區一酒店拘捕涉事男司機，並在房內檢獲毒品。

檢牛肉刀冰毒可卡因 另涉恐嚇刑毁遭通緝

被捕29歲男子報稱從事運輸，有黑社會背景，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、藏有攻擊性武器、販毒及行使虛假文書，遭帶署扣查。警方在酒店房帶走同行女友人。據了解，被捕男子早前因涉嫌恐嚇及刑事毁壞被警方通緝，曾於兩間酒店匿藏，企圖逃避警方追捕。

將軍澳警區反三合會行動組主管高級督察吳詠雯表示，調查後鎖定涉事司機身分，前晚9時許探員在沙田一間酒店拘捕疑犯，房內檢獲28.3克冰毒及0.8克可卡因，市值約2萬元，並在行李篋中發現與涉事車輛有關的文件。警方及後發現被捕男子在酒店停泊另一輛私家車，車牌與行車證不符，車上檢獲一柄牛肉刀。

案發上周三凌晨，涉事私家車駛至寶康路香港單車館對開，撞倒一名推單車過馬路的19歲男子，私家車事後不顧而去，男傷者腳部骨折嚴重受傷，送院留醫；警方在相若時間發現一輛私家車於環保大道近百勝角對開失控撞欄翻車，警方到場時司機不知所終。「反肚」私家車車廂一片凌亂，警員在油門上方暗格檢獲一柄約40厘米長牛肉刀、36厘米長伸縮棍、一對手套，另外亦在車廂檢獲相信為司機遺留的一部手機，經調查後相信為撞傷途人的車輛。警方呼籲目擊者或有任何資料提供，致電3661 0731與將軍澳警區反三合會行動組聯絡。

上 / 下一篇新聞

連續4日破百宗 11處小型爆發 7宗源頭不明呈升勢 袁國勇：疫情未到頂
連續4日破百宗 11處小型爆發 7宗源頭不明呈升勢 袁國勇：疫情未到頂
原今早解封 映葵再封兩日居民呼崩潰
原今早解封 映葵再封兩日居民呼崩潰
豪苑患者曾用膳 西九中心「紅蔥頭」兩枱5客中招
豪苑患者曾用膳 西九中心「紅蔥頭」兩枱5客中招
中招者兩日未送院 家人被着落樓驗 違留家呼籲「立立亂」 醫局：日百個案負擔重
中招者兩日未送院 家人被着落樓驗 違留家呼籲「立立亂」 醫局：日百個案負擔重
葵涌邨民批甩漏多日未改 房署被問道歉未回應
葵涌邨民批甩漏多日未改 房署被問道歉未回應
被問落樓交叉感染 房署：會通知中招者勿驗
被問落樓交叉感染 房署：會通知中招者勿驗
調查：逾四成家庭去年收入遜前年
調查：逾四成家庭去年收入遜前年
下月起探監須打針
下月起探監須打針
黃大仙祠初一至三停開
黃大仙祠初一至三停開
林卓廷首入獄 披露游乃強受查囚4月 官：或令對方毁證據 威脅公眾利益
林卓廷首入獄 披露游乃強受查囚4月 官：或令對方毁證據 威脅公眾利益
棄廉署安穩 踏民主窄路 「為港無悔 於家有愧」
棄廉署安穩 踏民主窄路 「為港無悔 於家有愧」
改身分證性別上訴駁回 跨性別者擬提終審
改身分證性別上訴駁回 跨性別者擬提終審
警DONKI拍裙底囚4周
警DONKI拍裙底囚4周
鄧炳強：23條下半年交草案 同時修訂《機密條例》防間諜
鄧炳強：23條下半年交草案 同時修訂《機密條例》防間諜
日企逾半關注國安法 75%稱沒受影響
日企逾半關注國安法 75%稱沒受影響
駱惠寧：實現良政善治 勿躺贏懈怠
駱惠寧：實現良政善治 勿躺贏懈怠
全球清廉指數 港跌1級排名12
全球清廉指數 港跌1級排名12
華懋入稟促交還單位 龔仁心：趕我出街最多住天橋
華懋入稟促交還單位 龔仁心：趕我出街最多住天橋
取消積金對冲 下月交草案
取消積金對冲 下月交草案
貼罵法官海報 經理煽動罪成 控方指字眼貶損司法 辯方引案例促判罰款
貼罵法官海報 經理煽動罪成 控方指字眼貶損司法 辯方引案例促判罰款
薄扶林道住宅電器起火 街坊穿睡衣逃生
薄扶林道住宅電器起火 街坊穿睡衣逃生
無業漢港鐵自瀆 認違公德判感化
無業漢港鐵自瀆 認違公德判感化
涉釣魚電郵騙信用卡資料 摩洛哥漢被捕
涉釣魚電郵騙信用卡資料 摩洛哥漢被捕
大灣區GBA專題：嚴打違泊 穗佛車位價看高一線
大灣區GBA專題：嚴打違泊 穗佛車位價看高一線
大灣區GBA專題：留意「人防車位」隨時被徵用
大灣區GBA專題：留意「人防車位」隨時被徵用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】資審會裁57當然委員有效 李國章轉跑道做法界選委
【Emily】資審會裁57當然委員有效 李國章轉跑道做法界選委
【Emily】莫乃光撰文 質疑港府囿於「清零」
【Emily】莫乃光撰文 質疑港府囿於「清零」
【Emily】都大虎年賀卡 校長副校「穿唐裝」拜年
【Emily】都大虎年賀卡 校長副校「穿唐裝」拜年
【Emily】警6動畫宣傳禁毒 逢星期三播
【Emily】警6動畫宣傳禁毒 逢星期三播
【Emily】想入經民聯？ 陳祖恒：遲啲先算
【Emily】想入經民聯？ 陳祖恒：遲啲先算
【Emily】美食車財况：8營運場去年零收入
【Emily】美食車財况：8營運場去年零收入