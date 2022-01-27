港聞

港聞二

貼罵法官海報 經理煽動罪成 控方指字眼貶損司法 辯方引案例促判罰款

【明報專訊】《港區國安法》首案被告唐英傑審訊及定罪期間，一名物業管理經理涉展示針對該案法官的海報，被控6項展示煽動刊物及兩項管有煽動刊物罪，他昨於西九龍裁判法院承認4項展示煽動刊物及1項管有煽動刊物罪，其餘3罪控方撤控。控方指出海報寫有「港共狗官 埋末（沒）良知 必然死全家」，更以惡毒字眼斥特首林鄭月娥為「毒婦」、法官為「狗官」，貶損香港司法。案件押後至下周一判刑。

辯方求情表示，作為獨子的被告蔣頌生（41歲）是家中經濟支柱。求情信稱美好的生活於2019年社運開始崩壞，不少大好青年入獄，令他難免激憤。網上充斥極端偏激言論，故在愚蠢下犯案，實屬不智。

向被罵法官致歉 感謝拒保釋「隔絕洗腦」

他又感謝拒絕給予保釋的法官，讓他在獄中冷靜分析，「隔絕洗腦資訊，非常感恩」，並向涉及的法官致歉。

辯方又引用5宗案例（見表），只有1宗是成功煽動及出現暴力。辯方力陳最嚴重案例僅判囚數月，其他均處罰款。被告至今還押170天，已有足夠阻嚇，故提議罰款處理、緩刑或判處最短刑期。庭上另透露他有數宗涉及非禮的非同類型案底。

案情指出被告去年6月11日在上水天平邨某幼稚園貼上寫有「612手足仍在，不見不散，你們還在嗎？七點銅鑼灣街頭見」，圖片則有示威者揮動「光時」黑旗。校方一名石姓教師發現後以手機拍下海報。

6月23日唐英傑案審訊首日，被告同地貼上以簡體字書寫「時代革命無罪，光復造反有理」，配以毛澤東圖像的海報。該教師發現後報警，警方在海報上發現被告指模。

7月28日唐英傑罪成翌日，被告同地貼上寫有「港共狗官 埋末（沒）良知 必然死全家」、「千古罪人 遺臭萬年」的海報，附有法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信的肖像，以及林鄭月娥被扣鎖鏈、區徽被塗污的圖像。同月29日被告於高院男廁貼上同款海報。

被告8月6日被捕，警方檢取其手機及在其USB裝置發現48張圖片和文字檔案。控方表示，內容使用惡毒字眼斥特首及法官，又以「義士、烈士」字眼正當化示威者行為及宣揚示威；內容又以「國殤」形容國慶，並稱共產黨支持者為「共狗」等，被告警誡下稱「我一個人貼，唔關其他人事」。

【案件編號：WKCC3129/21】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 煽動罪 管有煽動刊物罪 展示煽動刊物罪 唐英傑 港區國安法

上 / 下一篇新聞

連續4日破百宗 11處小型爆發 7宗源頭不明呈升勢 袁國勇：疫情未到頂
連續4日破百宗 11處小型爆發 7宗源頭不明呈升勢 袁國勇：疫情未到頂
原今早解封 映葵再封兩日居民呼崩潰
原今早解封 映葵再封兩日居民呼崩潰
豪苑患者曾用膳 西九中心「紅蔥頭」兩枱5客中招
豪苑患者曾用膳 西九中心「紅蔥頭」兩枱5客中招
中招者兩日未送院 家人被着落樓驗 違留家呼籲「立立亂」 醫局：日百個案負擔重
中招者兩日未送院 家人被着落樓驗 違留家呼籲「立立亂」 醫局：日百個案負擔重
葵涌邨民批甩漏多日未改 房署被問道歉未回應
葵涌邨民批甩漏多日未改 房署被問道歉未回應
被問落樓交叉感染 房署：會通知中招者勿驗
被問落樓交叉感染 房署：會通知中招者勿驗
調查：逾四成家庭去年收入遜前年
調查：逾四成家庭去年收入遜前年
下月起探監須打針
下月起探監須打針
黃大仙祠初一至三停開
黃大仙祠初一至三停開
林卓廷首入獄 披露游乃強受查囚4月 官：或令對方毁證據 威脅公眾利益
林卓廷首入獄 披露游乃強受查囚4月 官：或令對方毁證據 威脅公眾利益
棄廉署安穩 踏民主窄路 「為港無悔 於家有愧」
棄廉署安穩 踏民主窄路 「為港無悔 於家有愧」
改身分證性別上訴駁回 跨性別者擬提終審
改身分證性別上訴駁回 跨性別者擬提終審
警DONKI拍裙底囚4周
警DONKI拍裙底囚4周
鄧炳強：23條下半年交草案 同時修訂《機密條例》防間諜
鄧炳強：23條下半年交草案 同時修訂《機密條例》防間諜
日企逾半關注國安法 75%稱沒受影響
日企逾半關注國安法 75%稱沒受影響
駱惠寧：實現良政善治 勿躺贏懈怠
駱惠寧：實現良政善治 勿躺贏懈怠
全球清廉指數 港跌1級排名12
全球清廉指數 港跌1級排名12
華懋入稟促交還單位 龔仁心：趕我出街最多住天橋
華懋入稟促交還單位 龔仁心：趕我出街最多住天橋
取消積金對冲 下月交草案
取消積金對冲 下月交草案
薄扶林道住宅電器起火 街坊穿睡衣逃生
薄扶林道住宅電器起火 街坊穿睡衣逃生
私家車撞人不顧而去 黑漢涉危駕販毒就逮
私家車撞人不顧而去 黑漢涉危駕販毒就逮
無業漢港鐵自瀆 認違公德判感化
無業漢港鐵自瀆 認違公德判感化
涉釣魚電郵騙信用卡資料 摩洛哥漢被捕
涉釣魚電郵騙信用卡資料 摩洛哥漢被捕
大灣區GBA專題：嚴打違泊 穗佛車位價看高一線
大灣區GBA專題：嚴打違泊 穗佛車位價看高一線
大灣區GBA專題：留意「人防車位」隨時被徵用
大灣區GBA專題：留意「人防車位」隨時被徵用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】資審會裁57當然委員有效 李國章轉跑道做法界選委
【Emily】資審會裁57當然委員有效 李國章轉跑道做法界選委
【Emily】莫乃光撰文 質疑港府囿於「清零」
【Emily】莫乃光撰文 質疑港府囿於「清零」
【Emily】都大虎年賀卡 校長副校「穿唐裝」拜年
【Emily】都大虎年賀卡 校長副校「穿唐裝」拜年
【Emily】警6動畫宣傳禁毒 逢星期三播
【Emily】警6動畫宣傳禁毒 逢星期三播
【Emily】想入經民聯？ 陳祖恒：遲啲先算
【Emily】想入經民聯？ 陳祖恒：遲啲先算
【Emily】美食車財况：8營運場去年零收入
【Emily】美食車財况：8營運場去年零收入