貼罵法官海報 經理煽動罪成 控方指字眼貶損司法 辯方引案例促判罰款

辯方求情表示，作為獨子的被告蔣頌生（41歲）是家中經濟支柱。求情信稱美好的生活於2019年社運開始崩壞，不少大好青年入獄，令他難免激憤。網上充斥極端偏激言論，故在愚蠢下犯案，實屬不智。

向被罵法官致歉 感謝拒保釋「隔絕洗腦」

他又感謝拒絕給予保釋的法官，讓他在獄中冷靜分析，「隔絕洗腦資訊，非常感恩」，並向涉及的法官致歉。

辯方又引用5宗案例（見表），只有1宗是成功煽動及出現暴力。辯方力陳最嚴重案例僅判囚數月，其他均處罰款。被告至今還押170天，已有足夠阻嚇，故提議罰款處理、緩刑或判處最短刑期。庭上另透露他有數宗涉及非禮的非同類型案底。

案情指出被告去年6月11日在上水天平邨某幼稚園貼上寫有「612手足仍在，不見不散，你們還在嗎？七點銅鑼灣街頭見」，圖片則有示威者揮動「光時」黑旗。校方一名石姓教師發現後以手機拍下海報。

6月23日唐英傑案審訊首日，被告同地貼上以簡體字書寫「時代革命無罪，光復造反有理」，配以毛澤東圖像的海報。該教師發現後報警，警方在海報上發現被告指模。

7月28日唐英傑罪成翌日，被告同地貼上寫有「港共狗官 埋末（沒）良知 必然死全家」、「千古罪人 遺臭萬年」的海報，附有法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信的肖像，以及林鄭月娥被扣鎖鏈、區徽被塗污的圖像。同月29日被告於高院男廁貼上同款海報。

被告8月6日被捕，警方檢取其手機及在其USB裝置發現48張圖片和文字檔案。控方表示，內容使用惡毒字眼斥特首及法官，又以「義士、烈士」字眼正當化示威者行為及宣揚示威；內容又以「國殤」形容國慶，並稱共產黨支持者為「共狗」等，被告警誡下稱「我一個人貼，唔關其他人事」。

【案件編號：WKCC3129/21】

明報記者

（港區國安法）