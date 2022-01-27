全球清廉指數 港跌1級排名12

廉署：指數按觀感制定 非反映實情

組織表示，即使在報告中獲高評分的國家及地區，廉潔背後仍可能隱藏腐敗一面，故對權力進行獨立調查仍非常重要，其間點名提到香港，指去年國際調查記者聯盟公布的「潘朵拉文件（Pandora Papers）」顯示，不少世界各地政要高官及富豪仍透過開設空殼及離岸公司挪用公款，問題值得關注，又形容國際反洗錢組織「財務行動特別組織（FATF）」提出加強實質受益權及法人透明度的建議，對香港及新加坡等公眾監察有限、公民社會空間受限的地方而言尤其重要。

翻查資料，「潘朵拉文件」揭露，梁振英在任特首時透過兩間離岸公司持有並其後出售戴德梁行日本業務公司三成股權，惟他沒申報，梁當時稱制度只要求申報直接持有的股權。

至於內地的排名及分數均有上升，全球排名上升12名至第66名，分數則上升3分至45分，稍高於全球平均的43分。組織形容，內地及印度等國家在管控貪污上取得進展，但成果仍然脆弱（remain fragile），其中內地已出現高官間互相勾結的新貪污模式，當地傳媒及公民社會因人權及自由受限，未能起監察作用，亦影響其反貪策略。