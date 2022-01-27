改身分證性別上訴駁回 跨性別者擬提終審

上訴人之一謝浩霖（Tse Henry Edward，圖）向本報稱，無論輸贏，政府一向將性小眾案件上訴終院，已有心理準備要繼續打。他希望法庭理解，性別標記雖只是身分證「一粒字」，但對跨性別者生活有重大影響，「每攞一次身分證，就是出一次櫃」。有次租住青年旅舍，他向職員出示寫着女性的身分證後被拒租，比起尷尬更感被排斥。

本案2017年展開，他說「受了5年苦」，遺憾跨性別者權益沒顯著進步，訴諸法庭是沒辦法中辦法。兩年前他與友人開設「香港跨性別平權協會」，盼公眾了解跨性別者處境。

未完成變性手術 官：手術最客觀

本案上訴人為Q及謝浩霖，兩人的香港身分證顯示為女性，惟持有的英國公民護照或英國國民（海外）護照，已將性別改為男性。

上訴方早前提出，入境處以性別重置手術作為更改性別標記唯一準則，反觀外國可參考醫生發出的性別轉換證明書。上訴庭判辭稱，不同醫生或有不同標準，容易含糊，但性別重置手術是最清楚、客觀和有效的準則，無其他方法可媲美；又說外國例子反映當地憲法傳統和集體價值觀，原審裁決無不妥。

對於上訴人因外貌與身分證顯示的性別有異，生活上頻頻碰壁，上訴庭在判辭表示關注，但說他們只在出示身分證的情况下遇困難，多數時間仍可舒坦生活。上訴庭下令維持原判，上訴方須付訟費。

【案件編號：CACV 183-4/19】