港聞

港聞二

棄廉署安穩 踏民主窄路 「為港無悔 於家有愧」

【明報專訊】罪成後，林卓廷扣好西裝外套鈕扣，逐字讀出親筆陳情信，講述他放棄安穩的廉署工作，選擇艱險難行的從政之路，談及愧對家人時一度哽咽；不過，他說能服務香港是畢生光榮，即使身負6宗刑事案如35+民主派初選、7．21暴動及違立法會特權法等案，身陷囹圄近一年，仍「無悔踏上民主之路」。

反圍標後揹背囊「擋刀」 不敢告妻

林卓廷說，在中大政治與行政學系畢業後首次踏上「窄路」，擔任立法會議員何俊仁的助理及加入民主黨，服務7年後請辭，經嚴格遴選後成為廉署調查主任。他自言，他主管的案件兩度被刊登在廉署年報，他所錄取的警誡供辭亦從未被挑戰，當年廉署令人肅然起敬，對能成為一員感莫大榮幸。

2011年，林卓廷獲何俊仁邀請重返民主黨，在「留在廉署過安穩日子」與「為港為國發揮更多」間，他再次選擇一條令家人擔驚受怕的「窄路」，一度哽咽道「身為丈夫、父親和兒子，實在愧疚」。重返政壇後，他發起反圍標行動，揭破多個天價維修工程，促使政府加強執法，惟憂被尋仇，每天揹上長背囊，只為遇襲亦能擋上一刀，「我不敢告訴內子」。

珍愛元朗 嘆因7‧21「色變」

林卓廷不時望向旁聽席，又說自幼隨祖父母居於元朗，元朗是他珍愛的故鄉，惟7．21事件令這處「色變」，亦是2019年反修例風暴的轉捩點，他眼見無辜市民遇襲，雖手無寸鐵卻懷着良知力挽狂瀾，可惜未能成功。林卓廷稱「最美好的仗我已打過了，我無悔7．21，無悔踏上民主之路」，並引述澳洲籍猶太人Eddie Jaku在著作The Happiest Man on Earth中的一句「Life can be beautiful if you make it beautiful」作結，庭上掌聲久久未停。散庭後，庭上傳出喊着「阿廷撐住！」、「林生無罪！」的打氣聲及啜泣聲。

（反修例風暴）

相關字詞﹕游乃強 林卓廷 廉政公署 披露受調查人員身分 721事件 反修例運動

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