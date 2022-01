棄廉署安穩 踏民主窄路 「為港無悔 於家有愧」

反圍標後揹背囊「擋刀」 不敢告妻

林卓廷說,在中大政治與行政學系畢業後首次踏上「窄路」,擔任立法會議員何俊仁的助理及加入民主黨,服務7年後請辭,經嚴格遴選後成為廉署調查主任。他自言,他主管的案件兩度被刊登在廉署年報,他所錄取的警誡供辭亦從未被挑戰,當年廉署令人肅然起敬,對能成為一員感莫大榮幸。

2011年,林卓廷獲何俊仁邀請重返民主黨,在「留在廉署過安穩日子」與「為港為國發揮更多」間,他再次選擇一條令家人擔驚受怕的「窄路」,一度哽咽道「身為丈夫、父親和兒子,實在愧疚」。重返政壇後,他發起反圍標行動,揭破多個天價維修工程,促使政府加強執法,惟憂被尋仇,每天揹上長背囊,只為遇襲亦能擋上一刀,「我不敢告訴內子」。

珍愛元朗 嘆因7‧21「色變」

林卓廷不時望向旁聽席,又說自幼隨祖父母居於元朗,元朗是他珍愛的故鄉,惟7.21事件令這處「色變」,亦是2019年反修例風暴的轉捩點,他眼見無辜市民遇襲,雖手無寸鐵卻懷着良知力挽狂瀾,可惜未能成功。林卓廷稱「最美好的仗我已打過了,我無悔7.21,無悔踏上民主之路」,並引述澳洲籍猶太人Eddie Jaku在著作The Happiest Man on Earth中的一句「Life can be beautiful if you make it beautiful」作結,庭上掌聲久久未停。散庭後,庭上傳出喊着「阿廷撐住!」、「林生無罪!」的打氣聲及啜泣聲。

