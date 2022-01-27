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林卓廷首入獄 披露游乃強受查囚4月 官：或令對方毁證據 威脅公眾利益

【明報專訊】正因民主派初選47人案等案還押的立法會前議員林卓廷，涉在2019年12月至2020年7月的3個記者會上，披露元朗7．21事件中受查的時任元朗警區助理指揮官游乃強的資料，他昨在東區裁判法院被裁定3項披露受調查人身分罪成，判囚4個月。裁判官葉啓亮指出，林卓廷的披露有可能令游乃強警惕，從而毁滅證據影響調查，反而威脅公眾安全及利益。

身負6宗刑事案、已還押近一年的林卓廷（44歲）因本案定罪而首度入獄，辯方以林因本案還押逾7個月，在計算還押日子的問題上，申請保釋等候上訴，最終獲准以5000元現金及不准離港的條件保釋；惟林因涉民主派初選等案須還押。

身負6案 准保釋因他案續還押

葉官裁決時指出，本案不爭議「公職人員行為失當罪」不屬《防止賄賂條例》（下稱《條例》）第II部所訂罪行，但雙方爭議條例第30條的立法原意。葉官同意控方所稱，「公職人員行為失當罪」及「賄賂」罪行案情必然有所重疊，調查亦必然相關。林卓廷雖有廉署工作經驗，又聲稱不相信警方處理方式單純涉及收受利益，但葉官認為這不代表公職人員行為失當及受賂不能共存。

葉官續說，賄賂罪行一向難以偵破，立法目的是避免調查走漏風聲，令受查人從而毁滅證據破壞調查。本案關鍵在於林卓廷明知廉署已對游乃強展開「賄賂」及「公職人員行為失當」的調查，其披露有否合理辯解，法庭毋須考慮7．21事件有否涉公眾利益。

指不披露亦可表達信息

林卓廷曾在記招表示警方調派游乃強專責查7．21事件變相是「自己人查自己人」，會令游乃強有恃無恐，導致市民不願尋求警方協助，為公眾利益才披露游乃強涉公職人員行為失當受查，目的是令市民明白警隊執法令大眾承受風險，迫使警方收回成命。但葉官在裁決反駁，林卓廷根本毋須披露游乃強受查已足以表達信息，有關披露不單無法達至目的，反而若警隊真有貪污，披露或令對方更警惕，令不法之徒更肆無忌憚，貪腐更為嚴重，影響廉署調查，進一步威脅公眾安全及利益，裁定林卓廷無合理辯解，所涉的3罪罪成。

辯方求情時提到吳文遠披露馮程淑儀受查判囚4個月一案，其嚴重程度遠超本案，林卓廷在案中無直接披露游乃強涉賄受查，望法庭考慮林無案底而輕判。葉官判刑指出，被告被多次提醒後仍披露，不宜判罰款及緩刑。

【案件編號：ESCC 2789/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕廉政公署 游乃強 林卓廷 披露受調查人員身分 721事件 反修例運動

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