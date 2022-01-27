懲教稱可申視像 社協倡每月一次改每周

懲教署回覆本報查詢稱，面對第五波疫情發展及變異病毒株的高傳播性，決定配合政府擴大疫苗氣泡政策，除獲豁免人士外，下月16日起探訪者須出示已接種最少一劑新冠疫苗紀錄，方可親友探訪。未有接種疫苗探訪者可透過在囚者申請視像探訪。另由1月24日起，所有外間交來或寄予在囚者的物品均會徹底消毒，存放最少3天才派發予在囚者。

寄囚友物品 徹底消毒晾3天始派

署方表示，由於監獄環境特殊，傳染病容易在監獄迅速蔓延，造成集體感染，署方採取所有可行措施、應變機制及使用各種防疫消毒裝備，確保在囚者生命安全及避免衝擊香港公共醫療系統。署方昨亦宣布即時實施特別探訪措施，每天上午及下午各有30分鐘時間暫停探訪服務以消毒及清潔，探訪等候時間會較長。

社區組織協會幹事吳衛東稱理解懲教署的防疫安排，惟擔心部分人對接種疫苗有憂慮致無法探訪。據懲教署指引，合資格者每月最多可接受一次視像探訪。他建議懲教署容許囚友每星期一次視像探訪，以及讓囚友跟家人通電話，他稱視像探訪和通電話等權利在外國監獄行之已久，亦相信懲教院所具足夠人手和設備。

截至1月23日，本港有約525萬名市民已接種最少一劑新冠疫苗。另截至1月23日的過去一星期，衛生署共接獲3宗曾於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，但沒有臨牀證據顯示個案由疫苗引起。衛生署共接獲65宗涉及曾接種新冠疫苗者的異常事件報告，當中並無涉及曾於離世前14日內接種疫苗者與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

（新冠疫情）