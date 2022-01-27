調查：逾四成家庭去年收入遜前年

禁晚市減工減日薪 月入剩一成

油尖旺劏房戶Amy與丈夫均從事飲食業，Amy以往每周可返足5日，但禁晚市堂食後只剩一天有工開，500元日薪亦被減至300元，個人收入由1萬多大跌九成至僅1200元，而丈夫本月起亦需放4至5日無薪假，其整體家庭收入減少三分之一至1.6萬。

Amy說，現時仍能應付7000多元劏房月租，但停課令兩個子女留家時間大增，「一日要煮足三餐」，每月食物開支需花多近1倍至6000元，擔心長遠無法應付。

為了解過去一年基層市民收支變化，民間團體「基層願景」本月10至20日以網上問卷方式訪問1418人，調查顯示42.2%受訪市民去年家庭收入較前年減少，當中14.4%減少逾1萬。

學者：倘續清零 應發失業援助

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初認為，政府若繼續採取清零政策，市民工作機會及收入將持續受禁足及禁堂食等措施影響，當局有責任提供完善收入保障，包括發放為期6個月、金額不低於工資中位數一半，即最少9200元的失業援助金，以減低防疫政策對民生的負面影響。

（新冠疫情）