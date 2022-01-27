被問落樓交叉感染 房署：會通知中招者勿驗

【明報專訊】房屋署處理葵涌邨的疫情備受批評，昨日疫情記者會上被數次問及居民落樓檢測會否造成交叉感染，房署助理署長（屋邨管理）陸子慧回應，署方每日向衛生署確認確診或初步確診名單，會先通知有關人士毋須檢測，其他居民之後才會排隊檢測，形容出現交叉感染的風險較低。他表示，工作人員一直留意排隊狀况，若有太多市民排隊，會上門或致電居民在適當時間檢測，亦會「諗一諗」其他方法通知居民，希望住戶有序、有足夠空間做檢測。
未消毒𨋢爭議 稱多加留意
至於有居民投訴工作人員運送懷疑陽性個案後未有即時消毒升降機，陸子慧稱正常情况下運送感染者後會立即消毒，亦有安排人員每兩小時清潔升降機內扶手等地方。
陸子慧又說，清理垃圾及送餐使用升降機的時間不同，但可能「有特別清潔狀况」要處理，導致「不理想的事件發生」，重申房署會多加留意，避免相關情况再次發生。陸子慧亦透露，過去數天共部署2000多人協助送餐、接聽熱線等工作，但未有回應安排檢測的人手是否足夠。
另外，房屋署昨日公布一名屋宇保養測量師初步確診，本月至今共有4名房署職員染疫。署方表示，最新公布受感染的測量師的辦公室位於何文田房委會總部，署方周日（23日）曾公布一名辦公室位於上址的房署合約技術助理初步確診，而二人辦公室相鄰。
測量師最後一天在辦公室的上班日為本月21日，最近工作時並無與公眾接觸，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。