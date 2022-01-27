葵涌邨民批甩漏多日未改 房署被問道歉未回應

全副裝備落樓 閉路電視變娛樂

在交叉感染憂慮下，不少葵涌邨居民落樓檢測時戴足防護裝備，除了雙口罩，有人更穿全身保護衣，又有人將自己套入透明膠袋，由頭包到下身。

映葵樓圍封至今踏入第6日，居民潘小姐（化名）稱每日都看疫情記者會及屋邨閉路電視，加上排隊檢測和等報告就已度過一日，笑言這生活為她帶來新發現，「原來閉路電視都幾好睇」。

憂被炒 情緒低落

潘母是清潔工，但公司暫未交代解封後工作安排，只表示已找替工，潘母擔心解僱，加上圍封隔離等，情緒開始低落。潘小姐則因父母在家不斷講電話及觀看影片，難集中精神工作，「情緒都開始有啲躁」，「再多兩日（圍封）我真係搞唔掂」。

映葵樓自上周六凌晨起被封，潘小姐認為無縫銜接的圍封相當不人道，批評政府沒考慮居民感受，「無啦啦被人封咗6日」。她續稱，傳媒連日報道圍封安排出問題，但政府無改善，簡單如派飯、安排檢測排隊都做不好，並批評區議員沒真正解決居民訴求。

同時，葵涌邨有確診者沒即時送院，又有大批居民同時落樓檢測等，逸葵樓居民Y先生形容每日「膽戰心驚」，他早前曾與一名街坊聊天，對方前日開始發燒，昨日確診。Y一家檢測仍是陰性，但認為檢測時不知身邊有無人受感染，害怕自己或家人會染疫。

昨疫情記者會，陸子慧被問葵涌邨多名居民對圍封安排相當不滿，作為負責部門有什麼解釋及會否向居民道歉時，陸子慧並無回應。

利興環境服務有限公司負責人甄韋喬昨在港台《千禧年代》表示，周日起接手處理葵涌邨二邨的垃圾，包括逸葵樓及映葵樓。他稱大廈過去數天累積大量垃圾，加上要配合居民檢測時間，以致未能及時處理，現已改善。該公司昨起於早上及晚上倒垃圾，早上會消毒大廈大堂及電梯、在樓層收集垃圾，下午則到各樓層清潔消毒，大堂每日最少消毒4次，盼減低傳播風險。

（新冠疫情）