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中招者兩日未送院 家人被着落樓驗 違留家呼籲「立立亂」 醫局：日百個案負擔重

【明報專訊】爆發疫情的葵涌邨累計逾300名居民染疫，連日有居民表示確診後未獲即時送院。逸葵樓居民C小姐（化名）表示，同住父母周日（23日）收到檢測陽性結果短訊，但因送院個案太多，事隔近兩日半才獲安排送院。她又稱，曾向衛生署職員詢問自己出現病徵後的檢測安排，對方卻着她下樓檢測，有違勿落樓檢測的通告。醫管局總行政經理何婉霞昨表示，局方接獲衛生防護中心通報後，會立即為確診者安排病牀，但第五波疫情為醫療系統帶來負擔。

C小姐向本報說，父母周日（23日）接近凌晨接獲陽性通知，她自己同日檢測結果雖呈陰性，但開始出現喉嚨痛、發燒等病徵。翌日早上，衛生署職員致電其母，指示她透過WhatsApp遞交安心出行報告及疫苗紀錄等文件，C向職員查詢出現病徵後的檢測安排時，對方卻沒回覆。

通告貼𨋢「唔出門睇唔到」

同日中午，另一名衛生署職員致電給C父親。她說，父親再次表示女兒出現病徵，對方卻建議落樓檢測。C小姐為免感染街坊，選擇留在家中。她又嘗試致電衛生署電話及房屋署設立的熱線電話，撥打10多次仍然未有人接聽，遂在居民群組求助。有街坊隨即分享屋邨辦事處張貼於升降機的通告，稱確診者及同住家人毋須到樓下檢測，C質疑「其實我唔出門口都唔會睇到」。

問送院 「不舒服可打999」

直到前日（25日）中午約12時，C獲送往博愛醫院接受檢測，父母仍留在逸葵樓。她憶述當時既擔心又無奈，即使留院亦不斷聯絡父母，關心他們身體及送院安排。

C昨日（26日）驗出陽性結果後，再以WhatsApp向衛生署職員追問確診父母的送院安排，對方回覆稱，有太多個案正處理，若不太舒服可急召救護車。其父母最終於昨午近2時獲安排送院，距離收到陽性結果短訊已逾兩日半。

免傳街坊未落樓 終驗出陽性

C表示，一家三口擔心會傳染其他居民，一直不敢出門口，派發物資時亦先由工作人員將膠袋掛在門外，待走廊無人才開門領取，並立即消毒，以減低傳播風險。她批評政府安排非常差，僅要求他們等待，熱線電話亦不能接通，形容檢測安排「立立亂」。

政府官員常以「早識別、早隔離、早治療」為口號，但事與願違。對於多名葵涌邨確診居民未能即時送院，何婉霞稱，醫管局接獲衛生防護中心通報後，會立即為確診者安排病牀，但在第五波疫情下，本港近日每日錄得過百宗確診個案，為醫療系統帶來負擔，醫管局持續監測牀位使用率，亦陸續將穩定病人送往亞博以騰空病牀，未來若有需要將開啟二線隔離病牀。

明報記者

（新冠疫情）

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