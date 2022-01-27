豪苑患者曾用膳 西九中心「紅蔥頭」兩枱5客中招

疑有隔天井傳播 豪苑多3戶撤離

衛生防護中心日前曾公布，有兩名患者本月14日曾到西九龍中心的「紅．蔥頭」用膳，分別是在長沙灣政府合署10樓勞工處工作的保安及文職人員。張竹君昨稱，上述兩人當日下午1至2時在場午膳，其後追蹤發現一名住豪苑5E室的患者曾與同事於相若時段同場在另一枱午膳，3人先後染疫，包括兩宗陽性及一宗初步陽性。她說，兩枱食客互不相識，有待了解兩枱位置及距離，已派員到餐廳調查。中心呼籲當日下午曾到該店用膳的市民檢測。

豪苑1座最先驗出陽性的26歲男居民（第13,477宗），報稱上月初在旺角通菜街I Love Rabbit買倉鼠，漁護署前日表示該隻倉鼠對新冠病毒呈陰性。被問會否為該倉鼠驗抗體確認曾否感染新冠病毒，漁護署稱曾向有關畜養人提出為倉鼠抽血化驗，惟他考慮後拒絕。署方稍後會再做病毒測試，如檢測滿意，會將倉鼠交回主人。截至昨午5時，市民共交出113隻倉鼠，其中100隻已被「人道處理」，另4隻自然死亡。

曾用現崇山商場廁所 3人染疫

另外，彩雲（一）邨長波樓有一名保安及兩名居民確診，保安的確診家人住豪園低座。張竹君說，該保安與家人常到黃大仙現崇山商場一樓「客滿庭」飲茶，而本月23日公布確診、感染源頭不明的三菱電梯維修員也曾到商場工作。她說，染疫電梯維修員沒進入客滿庭，但與另外兩人都曾使用商場洗手間，3人同樣疑感染Delta，故可能是相關個案。現崇山商場早前已納入強制檢測名單。

此外，警隊在第五波疫情暫有4人染疫，包括3名警員及1名文職人員，當中昨公布一名駐守新界南總區機動部隊的32歲男警員，以及一名駐守秀茂坪警區情報組的54歲女警員初步確診，兩人分別於1月21日及23日最後上班。

（新冠疫情）