港聞

港聞一

原今早解封 映葵再封兩日居民呼崩潰

【明報專訊】葵涌邨超級傳播未停，邨內新型冠狀病毒個案突破300宗。昨日新增58宗與葵涌邨相關的初步陽性或陽性個案，所有葵涌邨相關個案共有334宗。當中逸葵樓新增45宗個案，而涉及新增單位數字則回落至個位數。原定今早解封的映葵樓新增8宗個案，涉及兩個新單位。昨晚政府宣布延長映葵樓圍封兩日至本周六（29日）。有映葵樓居民聞訊即表示崩潰，「再多兩日（圍封）我真係搞唔掂」。

袁國勇建議封至零個案

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇同意映葵樓封多兩日，他說有關大廈居民是接觸者，「（封）7日算數？唔得㗎！」他建議起碼要「無咗（個案）再決定」，否則個案跌完又再升，那就不知怎辦。

政府昨晚宣布延長映葵樓圍封至1月29日上午約7時。政府發言人稱，映葵樓居民自1月22日起每日檢測，陸續發現初步陽性個案，至昨已錄得至少70宗確診或初步陽性，情况令人憂慮。由於映葵樓具有極高感染風險，所以要延長圍封，以免病毒進一步擴散。

映葵樓居民潘小姐（化名）表示聽罷消息感崩潰，質疑大廈確診數字不多，反問「究竟我哋做錯咗啲乜嘢」。對於袁國勇稱應待無人確診才解封，她說：「佢對住啲病毒，佢有冇諗過人係有人性，有感受呀？」

逸葵增6疫戶 張竹君：情况改善

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日逸葵樓新增45宗個案，涉及6個新增單位；映葵樓新增8宗個案，涉及兩個新增單位；雅葵樓新增兩宗個案；旭葵樓新增1宗個案；曉葵樓則增兩宗個案；夏葵樓沒增個案。她說，不少個案都是陽性個案的家屬，在檢疫中心送院後驗出陽性。

被問到逸葵樓會否繼續延長圍封，張竹君說逸葵樓情况有改善，「昨日（前日）多了十多個單位，今日（昨日）變了6個單位，從雙位數變成單位數，希望它會繼續跌下去，是下降中的」。不過，她認為映葵樓新增兩個單位出現個案，「要睇住」。她又說，暫時見到個案數字向下，「希望過了一個高峰」，為穩陣仍要觀察。

張竹君又說，整個葵涌邨有很多居民，發現個案時或已經「隔了幾代」，「每個人上學上班、行街，每個地方都有機會有傳播」，擔心社區已經有很多傳播鏈未曾檢測到，盼市民盡量檢測。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

連續4日破百宗 11處小型爆發 7宗源頭不明呈升勢 袁國勇：疫情未到頂
連續4日破百宗 11處小型爆發 7宗源頭不明呈升勢 袁國勇：疫情未到頂
豪苑患者曾用膳 西九中心「紅蔥頭」兩枱5客中招
豪苑患者曾用膳 西九中心「紅蔥頭」兩枱5客中招
中招者兩日未送院 家人被着落樓驗 違留家呼籲「立立亂」 醫局：日百個案負擔重
中招者兩日未送院 家人被着落樓驗 違留家呼籲「立立亂」 醫局：日百個案負擔重
葵涌邨民批甩漏多日未改 房署被問道歉未回應
葵涌邨民批甩漏多日未改 房署被問道歉未回應
被問落樓交叉感染 房署：會通知中招者勿驗
被問落樓交叉感染 房署：會通知中招者勿驗
調查：逾四成家庭去年收入遜前年
調查：逾四成家庭去年收入遜前年
下月起探監須打針
下月起探監須打針
黃大仙祠初一至三停開
黃大仙祠初一至三停開
林卓廷首入獄 披露游乃強受查囚4月 官：或令對方毁證據 威脅公眾利益
林卓廷首入獄 披露游乃強受查囚4月 官：或令對方毁證據 威脅公眾利益
棄廉署安穩 踏民主窄路 「為港無悔 於家有愧」
棄廉署安穩 踏民主窄路 「為港無悔 於家有愧」
改身分證性別上訴駁回 跨性別者擬提終審
改身分證性別上訴駁回 跨性別者擬提終審
警DONKI拍裙底囚4周
警DONKI拍裙底囚4周
鄧炳強：23條下半年交草案 同時修訂《機密條例》防間諜
鄧炳強：23條下半年交草案 同時修訂《機密條例》防間諜
日企逾半關注國安法 75%稱沒受影響
日企逾半關注國安法 75%稱沒受影響
駱惠寧：實現良政善治 勿躺贏懈怠
駱惠寧：實現良政善治 勿躺贏懈怠
全球清廉指數 港跌1級排名12
全球清廉指數 港跌1級排名12
華懋入稟促交還單位 龔仁心：趕我出街最多住天橋
華懋入稟促交還單位 龔仁心：趕我出街最多住天橋
取消積金對冲 下月交草案
取消積金對冲 下月交草案
貼罵法官海報 經理煽動罪成 控方指字眼貶損司法 辯方引案例促判罰款
貼罵法官海報 經理煽動罪成 控方指字眼貶損司法 辯方引案例促判罰款
薄扶林道住宅電器起火 街坊穿睡衣逃生
薄扶林道住宅電器起火 街坊穿睡衣逃生
私家車撞人不顧而去 黑漢涉危駕販毒就逮
私家車撞人不顧而去 黑漢涉危駕販毒就逮
無業漢港鐵自瀆 認違公德判感化
無業漢港鐵自瀆 認違公德判感化
涉釣魚電郵騙信用卡資料 摩洛哥漢被捕
涉釣魚電郵騙信用卡資料 摩洛哥漢被捕
大灣區GBA專題：嚴打違泊 穗佛車位價看高一線
大灣區GBA專題：嚴打違泊 穗佛車位價看高一線
大灣區GBA專題：留意「人防車位」隨時被徵用
大灣區GBA專題：留意「人防車位」隨時被徵用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】資審會裁57當然委員有效 李國章轉跑道做法界選委
【Emily】資審會裁57當然委員有效 李國章轉跑道做法界選委
【Emily】莫乃光撰文 質疑港府囿於「清零」
【Emily】莫乃光撰文 質疑港府囿於「清零」
【Emily】都大虎年賀卡 校長副校「穿唐裝」拜年
【Emily】都大虎年賀卡 校長副校「穿唐裝」拜年
【Emily】警6動畫宣傳禁毒 逢星期三播
【Emily】警6動畫宣傳禁毒 逢星期三播
【Emily】想入經民聯？ 陳祖恒：遲啲先算
【Emily】想入經民聯？ 陳祖恒：遲啲先算
【Emily】美食車財况：8營運場去年零收入
【Emily】美食車財况：8營運場去年零收入