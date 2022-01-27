原今早解封 映葵再封兩日居民呼崩潰

袁國勇建議封至零個案

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇同意映葵樓封多兩日，他說有關大廈居民是接觸者，「（封）7日算數？唔得㗎！」他建議起碼要「無咗（個案）再決定」，否則個案跌完又再升，那就不知怎辦。

政府昨晚宣布延長映葵樓圍封至1月29日上午約7時。政府發言人稱，映葵樓居民自1月22日起每日檢測，陸續發現初步陽性個案，至昨已錄得至少70宗確診或初步陽性，情况令人憂慮。由於映葵樓具有極高感染風險，所以要延長圍封，以免病毒進一步擴散。

映葵樓居民潘小姐（化名）表示聽罷消息感崩潰，質疑大廈確診數字不多，反問「究竟我哋做錯咗啲乜嘢」。對於袁國勇稱應待無人確診才解封，她說：「佢對住啲病毒，佢有冇諗過人係有人性，有感受呀？」

逸葵增6疫戶 張竹君：情况改善

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日逸葵樓新增45宗個案，涉及6個新增單位；映葵樓新增8宗個案，涉及兩個新增單位；雅葵樓新增兩宗個案；旭葵樓新增1宗個案；曉葵樓則增兩宗個案；夏葵樓沒增個案。她說，不少個案都是陽性個案的家屬，在檢疫中心送院後驗出陽性。

被問到逸葵樓會否繼續延長圍封，張竹君說逸葵樓情况有改善，「昨日（前日）多了十多個單位，今日（昨日）變了6個單位，從雙位數變成單位數，希望它會繼續跌下去，是下降中的」。不過，她認為映葵樓新增兩個單位出現個案，「要睇住」。她又說，暫時見到個案數字向下，「希望過了一個高峰」，為穩陣仍要觀察。

張竹君又說，整個葵涌邨有很多居民，發現個案時或已經「隔了幾代」，「每個人上學上班、行街，每個地方都有機會有傳播」，擔心社區已經有很多傳播鏈未曾檢測到，盼市民盡量檢測。

（新冠疫情）