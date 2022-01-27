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連續4日破百宗 11處小型爆發 7宗源頭不明呈升勢 袁國勇：疫情未到頂

【明報專訊】本港連續4日新型冠狀病毒個案破百宗，同時連續7日出現源頭不明個案，且呈現升勢，昨日再達大半年新高，單日有7宗，一周累計27宗。除了葵涌邨爆疫未停，全港至少11處出現小型爆發，遍佈大廈、餐廳、超市、地盤及工作場所。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，難以估計社區仍有多少傳播鏈，每名患者在傳染期均曾「周街行過」，且病毒傳播威力很厲害，可能身處同一空間或擦身而過而傳播。政府專家顧問袁國勇相信疫情仍處於升浪，尚未到頂，呼籲過年要戴好口罩。

不明個案散佈馬鞍山荃葵青九龍

本港昨增107宗陽性個案，當中100宗屬本地感染，包括7宗源頭不明，全部疑屬Omicron變種病毒。其中兩名感染源頭不明患者來自鄰近葵涌邨的大窩口邨，包括住富強樓的72歲退休婦，她曾去大窩口邨街市等；另一住富逸樓的37歲女子則在國泰城負責安檢。

其餘源頭不明個案包括住馬鞍山烏溪沙村四巷的40歲男子、住土瓜灣立基大廈並在太古城任職保安的32歲男子。另一名26歲男子住荃灣昌寧大廈，任職香港藝能協會職業治療師，在東涌及禾輋工作，曾到悅來坊。

另一源頭不明的67歲女清潔工任職碧瑤清潔服務公司，在機場中場客運大樓工作，主要負責清潔地下洗手間，她住青衣宏福花園2座，仍有待調查其感染是與輸入個案抑或社區相關。餘下一名47歲男子住何文田勝利道1號，旁邊是近期爆疫的勝利道5號地盤。

荃灣4處爆疫 環宇海灣5保安中招

多童玩耍 藍天海岸圓形廣場5染疫

同時，至少11處出現小型爆發，其中4處涉荃灣。悅來坊AEON增至5名職員染疫，牽涉文職、賣魚、美食閣廚房、賣乾貨及保安，其中兩人住葵涌邨逸葵樓。環宇海灣保安群組最先也是一名住逸葵樓的保安染疫，累計5名保安中招。象山邨地盤累計6宗個案，包括5名工作人員及一名家人，其中一名家人就讀李鄭屋官立小學，與早前油麻地香港海景絲麗酒店傳播引發的群組有關。萬寧葵涌貨倉亦再添一宗個案，累計4宗（見表）。

近期爆疫的黃大仙，分別有屋邨、屋苑及商場疑有爆發（見另稿）。至於早前有居民染疫的東涌藍天海岸，當局最新調查發現有一個圓形露天地方，每日都有30多人踢球玩耍，至昨日最少有5人曾到該處後染疫，可能屬相關個案。

張竹君：患者周街行 難料多少鏈

被問疫情在社區是否失控、是否需較長時間才可回復「動態清零」，張竹君表示相信社區有不少隱形傳播鏈，不少個案傳播鏈不太清晰，呼籲市民如有病徵要盡快檢測，曾去相關地方亦要檢測。

張竹君說難以估計社區仍有多少傳播鏈，每名患者在傳染期均曾「周街行過」，並觀察到病毒傳播威力很厲害，「有些（傳播）不是見面食飯，以前講那種緊密接觸」，可能是身處同一空間或擦身而過而傳播，相信社區有很多傳播鏈。她說，萬一患者在傳染期及特定情况下引發超級傳播，個案可能「幾何式上升」。

過節多升溫 袁籲拜年戴好口罩

港大微生物學系講座教授袁國勇向本報稱，疫情正處於升浪，尚未到頂，未知升到何時，「萬一當中又有超級傳播者」，又會有一大群人染疫，因此現急需追蹤兩層接觸者，盡快切斷傳播鏈。

下周將踏入農曆新年，以往每逢節日都會令疫情升溫，袁國勇稱明白市民已現抗疫疲勞，難以要求不拜年，唯有重申要戴好口罩或減少除口罩時間。對於市民難以戴着口罩拜年，他說那就「愈來愈犀利，等多兩三個月才控制到」。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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