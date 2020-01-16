大灣區GBA新聞：就地過年禁一刀切 春運復熱 城市出錢出力留人 返鄉者不受利誘決回家

明報記者 陳子凌

67歲的陳先生來自遼寧營口，36個小時車程的回家路跨越大半中國。為了趕及出發前能出示48小時核酸證明，他上周一（17日）春運首日凌晨4點去做核酸，雖然回到家鄉後還要居家隔離14天，隔離完已經是虎年，但陳先生一副沒所謂的樣子，「沒事，不麻煩，反正過年，一家人都在家裏」。

返鄉須居家隔離 工人：反正都在家

陳先生在深圳做地鐵地盤工，一輩子建造過內地多個城市的地鐵，從南京、上海、徐州再到深圳，他和一班同鄉約30多人今年繼續選擇回鄉。「不回去的話有3000塊錢，但是我們都決定回去。」為什麽有錢不掙，「因為來到年了嘛！」陳先生解釋。

同樣不受「金錢誘惑」的，是一對在佛山順德打工的河南夫婦，去年他們已沒回家，今年因家中蓋新房，特地請假帶上孩子一起回鄉，二人表示公司去年和今年均有提倡就地過年，身邊因此有不少同事留下。在汕頭工作的小王也是去年沒回四川老家，「去年、前年都覺得麻煩，能不回盡量不回」。小王表示，查過家鄉的防疫措施後才決定回家，雖然過去兩年沒回去，但因為汕頭也有親戚，所以就地過年也不會孤單。

內地春運上周已啟動，廣州市春運辦表示，春運前5天累計接送旅客297.2萬人次，按年增長31.2%。本周是客流高峰期，廣州火車站預計，今日將是節前客流最高峰日，預計旅客9.5萬人次；廣東省汽車客運站預計旅客39萬人次。總體而言，廣東高鐵今年運力投放比例由去年的81.4%提升至82.7%，以應付可能更多的回鄉民眾。

值得注意是，去年廣東省預計春運客流為逾1.7億人次，但最終只錄得1.27億人次，較2019年約2.06億人次下跌逾38%（2020年因疫情致春節假期延長，令春運數據缺乏可比性），國家交通運輸部預測全國春運客運量將達17億人次，而最終實際僅為8.4億人次，實際回鄉人數大幅低於預期，主要原因是去年在中央明文要求引導就地過年的背景下，各地推出較大力度的留人過年措施。

廣東省料春運達1.21億人次

廣東省交通運輸廳預計，今年春運廣東全省旅客發送量將達到約1.21億人次，雖然表面上看還低於去年數字，但今年中央針對春節期間的疫情防控強調要更精準，表明要堅決防止「簡單化」和「一刀切」就地過年，並從引導就地過年的要求，改為引導錯峰出行。國家衛健委亦表示，是否就地過年要分類分區考慮，不能層層加碼和一刀切；此外，《人民日報》旗下公眾號「俠客島」於春運前亦發表文章，斥責「低風險地區卻不放人回家過年，是懶政」。

中央及官媒發聲之下，地方推行就地過年措施也很自然地傾向「懷柔」一面，同時力度也有減輕。據中金公司報告對比部分地方政府這兩年鼓勵就地過年的補貼政策，發現今年的整體補貼力度弱於去年。例如杭州去年提供的每人1000元（人民幣，下同）現金利市，今年則改為給留杭過年員工提供500元抵扣券及低於500元的隨機現金券。

地方傾向懷柔 就地過年補貼遜去年

大灣區城市當中，佛山是最早宣布就地過年措施的城市，包括派發1000萬元現金利市、送電影套票、提供返崗交通費補貼、提供新增員工補貼等措施，預計開支1.6億元，市內如禪城區、順德區也各自再推就地過年補貼，但與去年有所不同是，今年佛山市留人過年的動機，官方解釋是助企業「穩崗留工」，與去年「非必要不離佛」的說法溫和了不少。

同樣外來人口眾多的東莞市，上周推出的就地過年措施包括發放總值5億元春節利市及每人500元電子消費券。中山派送總值3000萬元的消費券、酒店景點套票、石岐乳鴿禮包等，另外市內三鄉鎮就以倡議方式，呼籲鎮內企業鼓勵員工就地過年；珠海則安排2億元專項資金，包括向新年留在珠海的非戶籍人員派發每人200元；肇慶市就向工人送電影券、消費券。

除嚴禁就地過年一刀切及地方政府補貼力度減弱，中金報告認為，民眾返鄉過年意願提升，還有一個主因是內地疫苗接種率較去年同期大幅提升，此外防疫經驗增加，應對措施都更為精準有效，令疫情衝擊的影響有所下降。

專家：返鄉潮回升 經濟影響減

據中金引述新浪微博一項春運前調查顯示，今年有75%的人認為如條件允許打算回家過年；去年同期調查選擇回家的只有50%。中金公司首席經濟學家彭文生指出，返鄉潮回升預計令就地過年對經濟的影響小於去年。受就地過年影響，去年第一季度GDP按季下滑幅度高於歷史均值，僅次於2020年，其中第三產業按季增速低於歷史均值，因受消費偏弱影響，令第三產業中批發零售業，交通運輸、倉儲和郵政業、住宿和餐飲業、租賃和商務服務業等的按季表現較差。彭稱，如今年就地過年影響減少，預料對GDP的影響也將弱於2021年。