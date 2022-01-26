童樂居多兩人被捕 涉虐兩嬰 最小17月大

保護兒童會今交代報告撮要

保護兒童會表示，執委會已收到獨立檢討委員會就童樂居事件提交的首階段報告，並於前晚開會討論，昨已將報告提交社會福利署。執委會主席夏穆將聯同檢討委員會主席黃嘉純今天舉行記者會，交代檢討報告內容。該會表示，今天將向記者派發報告撮要，該會曾承諾以高透明度方式處理事件，願意公布整份報告，但由於報告涉及多名員工訪問內容，需要徵得他們同意，預計要多數日時間處理。

社署昨確認收到報告，正詳細研究報告內容。社署表示，視乎報告內容和調查結果，不排除會根據法例採取相應的規管行動。另外，社署署長如認為個別幼兒工作員不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將其從註冊中除名。社署亦表示，正全面檢視童樂居的監管機制及跟進多方面工作，包括加強員工持續培訓、加強巡查、優化指引、提高員工處理懷疑虐兒的知識和敏感度，以及考慮邀請獨立人士一起視察服務單位等。

兩人涉擲兩嬰落地 累計35童受虐

西九龍總區重案組昨在黃大仙及牛頭角再拘捕多兩名院舍女職員，兩人分別25及29歲，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，正被扣留調查。警方不排除再有拘捕行動。現時涉案被捕職員增至20人，涉及兒童增至35人，全部送院檢查。警方昨晚暫控該兩名女子各一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪。今早在九龍城裁判法院提堂。據了解，被捕2人均為幼兒工作員，曾將兒童丟到地下、牀上，打頭及面部等。

據了解，警方已翻看四成閉路電視片段，並已完成翻看童樂居2樓的片段，近日開始翻看3樓的片段，並揭發11月時該樓層亦發生虐兒事件。據了解，一歲半至3歲的兒童主要住在2樓，數個月大至1歲多的兒童主要住在3樓，故是次揭發的受虐兒童年紀較小。

民建聯昨早曾與勞福局副局長何啟明會面商討事件，該黨發新聞稿，促請保護兒童會盡快公開調查報告，並促請當局嚴肅檢視保護兒童會是否仍適合受到政府資助及提供照顧兒童服務，並要求保護兒童會撤換管理層，甚至將該相關服務單位「除牌」。該黨亦要求政府安排並確童樂居的兒童得到妥善照顧、增加兒童院舍照顧服務及機構數目，並對社署監管不力提出改善方案。

社福界立法會議員狄志遠表示，至少兩次嘗試聯絡社署署長梁松泰，但不獲回覆。他批評政府負責部門一直「潛水」，令人憤怒及失望。他又稱，立法會社會福利委員會很多委員認為應就事件成立特別小組，他個人完全支持。