七旬翁控子擅賣樓 幼子曾舉報父騙長生津

本案原告、父親吳國樑作供時提及，他早年從事車輛銷售，在1996年金融風暴的影響下，決定賣出九龍塘又一居的單位。法官聽罷質疑，1996年樓價持續升溫，香港九七回歸後才遭遇金融風暴。吳國樑解釋，早於金融風暴發生前，汽車生意已經下滑。被告之一、原告幼子吳宇光供稱，他大學畢業後在證券公司工作，月入約為1.2萬元，由於他與胞兄吳宇軒有多年積蓄，兩兄弟為維景灣畔單位每月供款7000至9000元，相反父親從沒有供樓，故單位權益與父親無關。吳國樑親自盤問吳宇光時，重申自己有份供款，「你講大話唔使本，吳宇光！」

吳國樑向吳宇光指出，「你中學讀喇沙（書院），係科技大學畢業後掙得嗰萬二蚊人工，你點夠錢供樓？」法官聞言稱，上述問題與案件無關，不准就此發問。吳國樑隨後表示，吳宇光曾向社署舉報他涉嫌詐騙長者生活津貼，惟社署調查後沒有檢控，質疑兒子擅自取走文件。吳宇光承認曾將父親駕駛的士的收入證明交予社署，但稱不清楚署方調查結果。

子：媽媽一世人 最信任係我

吳宇光作供時一度哭訴，表示母親擔心被搶去資產，所以將維景灣畔單位的部分訂金交予他保管，「媽媽一世人，最信任嘅人就係我」。案件押後至明早結案陳辭。

【案件編號：HCA 1615/18】