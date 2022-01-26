望科技成港第三支柱 應科院設領袖學院培育人才

葉成輝表示，香港由零發展，至今已有近18間獨角獸公司，必須吸納香港以外的人才和機遇。有見及此，應科院成立「金融科技未來領袖學院」，讓就讀創科及商業相關專業的大學本科2至3年級學生、碩士、博士生參加，參加者將於暑假在應科院實習，實地考察9間金融科技業界重要機構，包括中銀香港、金管局、Microsoft香港等，以了解金融科技如何推動業界發展，亦會學習中央銀行數碼貨幣、光學文字辨認等業界相關知識。葉成輝說，「金融科技界渴求人才，我們希望讓大學生透過參與富挑戰性的研發項目，賺取實戰經驗。」

研與牛津MIT合作 冀吸人才

此外，應科院正計劃與多間海外學府，如英國牛津大學、美國麻省理工學院等合作，推廣應科院的工作機會，冀吸納並培育國際人才。應科院亦將於內地招聘、提供本科生暑期實習計劃等，葉成輝透露，去年應科院接獲約2000個實習申請，並招收其中約100人。

應科院計劃在今年及2024年底先後進駐位於福田的科學園深圳分園、落馬洲河套地區，前者將主要發展5G通訊技術和集成電路，後者將進一步發展智慧醫療等。

葉成輝另指出，應科院目標在大灣區開拓更多研發項目，令科研成果落地應用，應科院過去3年於大灣區平均每年有約23個項目，他希望未來5年倍增至每年能完成近50個項目。